AMLO rechaza crisis en red eléctrica por ola de calor; "es alarmismo" de la prensa, dice

Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que el sistema eléctrico de México se encuentre en crisis por la alta demanda de luz de la población en las últimas semanas por el uso de aires acondicionados y ventiladores para soportar la ola de calor y calificó como alarmistas a los medios de comunicación que trataron el tema.

"No hay ningún problema”, dijo el presidente en torno al suministro de luz y añadió que los medios de comunicación “están con este alarmismo; además, es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo: no hay problema”.

Te puede interesar: Actividades riesgosas que debes evitar hacer durante una ola de calor

Sin embargo, se le preguntó por los apagones en Michoacán y el norte del país a lo que respondió: “No ha sido una situación generalizada”, mientras que en Huetamo, Michoacán, sostuvo que solo se han presentado apagones.

Asimismo, comentó que solo ha habido ocho muertes en México por la ola de calor.

CDMX CDMX se queda sin hielo por la ola de calor

“Les voy a mostrar de los que han fallecido por el calor. Esta es las que tiene Salud: Ocho, en junio, que es el mes de más calor, uno. Ocho en todo el año”, sostuvo el presidente.

Este miércoles, El Sol de México publicó en su primera plana que la ola de calor ha provocado una sobrecarga al sistema electro que ha generado apagones por el alto consumo eléctrico.

Este rotativo dio cuenta que al menos 12 estados del país han sufrido cortes de energía durante las últimas dos semanas debido a la sobrecarga de la red eléctrica por el alto consumo de aires acondicionados o sobrecalentamiento de transformadores derivados de la ola de calor que llega a temperaturas de 35 grados centígrados en el centro de la República y superiores a 40 en el norte y sureste.

Los apagones se han registrado en los estados de Michoacán, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Durango, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Ha sido un infierno. Era imposible dormir al interior pues el calor era insoportable y eso que estamos acostumbrados”, afirmó María Rosario López, quién narró vía telefónica que para conservar alimentos tuvo que comprar bloques de hielo y dormir al aire libre, pues las temperaturas en este municipio de la Tierra Caliente de Michoacán llegan a los 45 grados.