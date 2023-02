Biden al Congreso: "El conflicto no nos lleva a ninguna parte"

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, hizo un llamado este martes al diálogo entre republicanos y demócratas en el Congreso, ya que, advirtió "el conflicto no lleva a ninguna parte".



Durante su discurso sobre el Estado de la Unión a los representantes de las dos cámaras, el mandatario dio un mensaje para todos trabajen juntos para unificar al país.

"Pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte. Si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos trabajar juntos en este", dijo Biden.

El mandatario arrancó precisamente su discurso saludando al nuevo presidente de la Cámara Baja, el republicano Kevin McCarthy, y las primeras frases fueron hacia los conservadores.



A lo largo del discurso, Biden se refirió a uno de los temas que más ampollas está levantando en las últimas semanas: el techo de deuda.

Biden acusa a Trump de deuda gubernamental

El presidente acusó a su predecesor, Donald Trump, de ser responsable de un cuarto de la deuda gubernamental. "Casi el 25 % de toda la deuda nacional, una deuda que tardó 200 años en acumularse, fue agregada solo por esa administración", dijo.



Y, en aquel momento, el Congreso actuó elevando el techo de deuda. "Levantaron el techo de la deuda tres veces sin condiciones previas ni crisis. Pagaron las cuentas de Estados Unidos para evitar un desastre económico para nuestro país", apuntó.



Por eso "esta noche, le pido a este Congreso que haga lo mismo", dijo.

"Comprometámonos aquí esta noche a que la plena fe y el crédito de los Estados Unidos de América nunca, nunca, serán cuestionados", añadió el presidente.



"Algunos de mis amigos republicanos quieren tomar la economía como rehén a menos que esté de acuerdo con sus planes económicos. Todos ustedes en casa deben saber cuáles son sus planes", agregó.



La Casa Blanca y los republicanos, que controlan la Cámara Baja se encuentran actualmente enfrascados en un debate sobre el aumento del techo de deuda, que en la actualidad es de 31.4 billones de dólares y se alcanzó el pasado 19 de enero.

Biden amenaza con vetar intentos por revocar su ley de la inflación

El presidente estadounidense advirtió también que vetará los intentos de revocar su ley de reducción de la inflación, sobre todo si buscan impedir la reducción de los precios de los medicamentos.



"Algunos miembros (del Congreso) están amenazando con retirar la ley de reducción de la inflación. No se equivoquen, si intentan hacer algo para aumentar el costo de los medicamentos, lo vetaré", advirtió en su discurso sobre el estado de la Unión.

En una intervención plagada de mensajes a la bancada republicana con la misma petición, "acabemos el trabajo", en numerosas cuestiones, Biden hizo llamamientos al trabajo conjunto, pero avisó al partido en la oposición de que no aceptará todas sus premisas.



Y recordó algunos de los planes de los republicanos, quienes "en lugar de hacer a los más ricos pagar su parte justa quieren poner cláusulas para revisar cada cinco años planes como los de Medicare o la Seguridad Social y pretenden que "Estados Unidos se ahogue en su propia deuda por primera vez en su historia. No dejaré que pase".

Añadió que Medicare y la Seguridad Social son "salvavidas" para millones de personas mayores que han pagado por estos beneficios "desde la primera nómina que recibieron cuando empezaron a trabajar".

"Si alguien trata de cortar la Seguridad Social, los pararé, y si trata de cortar Medicare, los pararé", advirtió.