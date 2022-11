Jefes militares rusos debaten uso de armas nucleares en Ucrania

Altos jefes militares rusos han debatido recientemente sobre el uso por parte de Moscú de un arma nuclear táctica en Ucrania, lo que ha contribuido a aumentar la preocupación en Washington y las capitales aliadas, informó este miércoles The New York Times.



Según explicó del diario neoyorquino, que cita como fuentes a altos funcionarios estadounidenses, el presidente ruso, Vladímir Putin, no formó parte de esas conversaciones, que se desarrollaron mientras aumentaba la retórica nuclear por parte de Rusia y las fuerzas militares rusas sufrían reveses en el campo de batalla.

Te puede interesar: Consejo de Seguridad de ONU discute acusación de Rusia sobre bomba sucia de Ucrania

El hecho de que los jefes militares rusos de alto rango abordaran este tema -señala el diario-, alarmó a la administración del presidente de EU, Joe Biden, ya que confirmaba lo frustrados que están los generales rusos por sus errores tácticos y sugería que las amenazas veladas de Putin de usar armas nucleares podrían materializarse.



No obstante, los funcionarios estadounidenses dijeron que no habían visto evidencia de que los rusos estuvieran colocando armas nucleares o tomando otras medidas tácticas para prepararse para un ataque.

Mundo ONU enviará inspectores nucleares a Ucrania tras acusaciones sobre bomba sucia

Y tampoco describieron los escenarios que los líderes militares consideraron para el uso hipotético de un arma nuclear.



El rotativo recordó, sin embargo, que William J. Burns, director de la CIA, había dicho con anterioridad que la "desesperación potencial" de Putin por obtener una victoria en Ucrania y los reveses en la guerra podrían llevar a Rusia a usar estas armas.



Por otra parte, John Kirby, uno de los portavoces del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se negó a comentar sobre “los detalles de este informe”, precisó The New York Times.



“Hemos dejado claro desde el principio que los comentarios de Rusia sobre la utilización potencial de armas nucleares son muy preocupantes y los tomamos en serio”, dijo Kirby, quien agregó que el Gobierno de EEUU sigue “monitoreando el asunto lo mejor que podemos, y no vemos indicios de que Rusia esté haciendo preparativos para tal uso”.



El Pentágono estima que Rusia tiene un arsenal de hasta 2 mil armas nucleares tácticas, que están diseñadas para usarse en los campos de batalla contra fuerzas convencionales. Nunca se ha utilizado un arma nuclear táctica en combate, pero se podría desplegar de muchas maneras, incluso con misiles o proyectiles de artillería.

Rusia está comprometida a evitar una guerra nuclear

Rusia dijo el miércoles que está plenamente comprometida con la prevención de una guerra nuclear y que evitar un enfrentamiento de este tipo entre las potencias es su máxima prioridad.

"Reafirmamos plenamente nuestro compromiso con la declaración conjunta de los líderes de los cinco Estados poseedores de armas nucleares sobre la prevención de la guerra nuclear y la evitación de una carrera armamentística a partir del 3 de enero de 2022", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Rusia, Estados Unidos, China, Reino Unido y Francia emitieron en enero una declaración conjunta en la que afirmaban su responsabilidad para evitar una guerra nuclear.

Con información de Reuters