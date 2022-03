Kiev pide la prohibición mundial de la "Z", símbolo de apoyo a Rusia

El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, hizo un llamado a todos los estados para que se criminalice el uso del símbolo "Z", por representar a su juicio el apoyo a la agresión rusa contra su país.

"Hago un llamamiento a todos los Estados para que criminalicen el uso del símbolo 'Z'", apuntó Kuleba, a través de su cuenta en Twitter.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022



Esa letra, tal como llevan estampados los blindados rusos o dejan pintadas las tropas de ese país tras entrar en poblaciones en Ucrania, significa crímenes de guerra, ciudades bombardeadas, miles de ucranianos asesinados, prosigue el mensaje asegurando que no se debe dejar a las personas apoyar la barbarie.

En algunos países como Alemania, se han empezado a impulsar iniciativas para la prohibición del símbolo "Z". Al menos dos estados federados de este país, Baja Sajonia y Baviera, han anunciado consecuencias penales para quénes lo usen.

Desde el gobierno federal del canciller Olaf Scholz se ha advertido de que obviamente el uso de esa letra en sí mismo no se puede prohibir, de modo que correspondería a la justicia evaluar en cada caso su trasfondo y determinar cuáles son las intenciones verdaderas.



En caso de que se aprecie un contexto relacionado con el apoyo a la invasión de Ucrania sería merecedor de un castigo, de acuerdo al artículo del código penal aplicable a este tipo de delitos, y estaría penado hasta con tres años de cárcel.