Se apoya a una democracia amenazada por China: Nancy Pelosi sobre visita a Taiwán

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, explicó este martes en una columna de opinión que su visita a Taiwán sirve para apoyar la democracia de la isla ante las amenazas que sufre por parte de China.

"Al viajar a Taiwán, honramos nuestro compromiso con la democracia y reafirmamos que las libertades de Taiwán y de todas las democracias deben respetarse", afirmó en un artículo publicado por el The Washington Post tras llegar a la isla.

Pelosi aterrizó a las 22:43 el aeropuerto Songshan de Taipei, donde comenzó una visita contra la cual China había anunciado represalias.

By traveling to Taiwan, we honor our commitment to democracy: reaffirming that the freedoms of Taiwan — and all democracies — must be respected.



Read my opinion piece in the @washingtonpost on why I’m leading a Congressional delegation to Taiwan.https://t.co/tLhIzvfkTH — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

En su columna de opinión, la líder de la Cámara Baja defendió que Estados Unidos debe apoyar a Taiwán, a la que tildó como una democracia vibrante y robusta que está bajo amenaza.

Criticó que en los últimos años "Pekín ha intensificado de forma dramática la tensión con Taiwán", con el aumento de operaciones aéreas en la zona, ataques cibernéticos contra agencias taiwanesas e intimidaciones contra países que cooperan con la isla.

"Ante la agresión del Partido Comunista Chino, la visita de nuestra delegación del Congreso debe verse como una declaración inequívoca de que Estados Unidos apoya a Taiwán, nuestro socio democrático, mientras defiende su libertad", dijo.

No obstante, Pelosi reiteró que su viaje de ninguna manera contradice la posición de Estados Unidos sobre Taiwán, que desde 1979 apoya la política de una sola China y se opone a la independencia de la isla.

Subrayó que la solidaridad de Estados Unidos con Taiwán es más importante hoy que nunca, no sólo por los 23 millones de habitantes de la isla, sino también para los otros millones de oprimidos que hay en China.

En ese sentido, citó la brutal represión en Hong Kong, la campaña para borrar la identidad del pueblo tibetano y el genocidio contra uigures musulmanes en Xinjiang.

Se trata de la primera visita de un presidente de la Cámara de Representantes de EU a Taiwán desde 1997, cuando el republicano Newt Gingrich estuvo en la isla.

Ni Pelosi ni el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán habían confirmado si la gira que la funcionaria lleva a cabo por Asia incluiría una visita a Taiwán, posibilidad adelantada por medios estadounidenses y taiwaneses.

Este martes, la Cancillería china aseguró que es difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora por parte de Estados Unidos que esta visita, sobre la cual el Ejército chino ya advirtió recientemente que no se quedaría de brazos cruzados.

Poco antes de la llegada de Pelosi a Taiwán, medios estatales chinos informaron del cruce del estrecho de Taiwán por aviones militares chinos SU-35, sin que de momento se hayan facilitado más detalles al respecto.

China reclama la soberanía de la isla y considera a Taiwán una provincia rebelde desde que los nacionalistas del Kuomintang se replegaron allí en 1949, tras perder la guerra civil contra los comunistas.