Primeras estimaciones dan el triunfo a Macron en las presidenciales de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue reelegido este domingo al obtener entre 15.2 y 16.4 puntos de diferencia sobre su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las presidenciales galas, según coinciden cuatro proyecciones de voto.

Hace cinco años, Macron sacó a Le Pen una diferencia de diez millones de votos a Le Pen, renta que se ha reducido a la mitad en esta ocasión, según las proyecciones: la mayor ventaja se la da Ipsos con 58.2-41.8 por ciento y la menor es la de Elabe con 57.6-42.4.





La política del actual presidente de Francia se inclina por fortalecer a Europa como bloque. / Foto: AFP

"A partir de ahora, ya no soy el candidato de un campo, sino el presidente de todos", aseguró Macron durante el discurso de su victoria a los pies de la torre Eiffel en París, adonde llegó con el himno europeo de fondo y, a diferencia de 2017, acompañado por su esposa Brigitte y jóvenes.

"La rabia y los desacuerdos que llevaron a muchos de nuestros compatriotas a votar hoy por la extrema derecha deben encontrar respuesta. Será mi responsabilidad y la de los que me rodean", agregó, emocionado.

"Es una diferencia amplia", señaló el ministro de Sanidad, Olivier Véran, mientras que el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, afirmó que se trata de "una victoria clara".

El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, consideró que la reelección de Macron es un "resultado histórico al que corresponde una responsabilidad histórica".

Se trata de la primera reelección de un presidente desde la victoria de Jacques Chirac en 2002.

Esta segunda vuelta de la elección presidencial se caracterizó por la baja participación, estimada por ahora en torno al 72 por ciento, que sería la más baja en 53 años, desde los comicios de 1969. Además, los primeros datos apuntan a que habría un 6 por ciento de votos nulos.

Macron tiene previsto intervenir cuando se conozcan datos concretos y luego celebrar su reelección en el Campo de Marte, el la gran explanada de hierba situada a los pies de la Torre Eiffel. El enorme jardín puede acoger hasta a 90 mil personas.

Le Pen reconoce la derrota, pero acusa métodos desleales

La campaña de Le Pen ha escogido para su noche electoral un pabellón en el Bosque de Boulogne, en el oeste de la capital.

"El resultado representa en sí mismo una brillante victoria", aseguró Le Pen tras conocerse las primeras estimaciones, según las cuales obtuvo entre 41.8 y 42.4 por ciento de los votos, aunque denunció métodos desleales.

"Continuaré mi compromiso por Francia y los franceses [...] Libraré esta batalla", agregó, luego de obtener el mejor resultado para ultraderecha en una elección presidencial en Francia.

Mélechon llama a derrotar a Macron en las legislativas

"Macron es el presidente peor elegido de la V República. Nada en un océano de abstención, voto blanco y nulo", reaccionó Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa y candidato presidencial hasta la primera vuelta, minutos después de conocer las primeras estimaciones de voto.

El izquierdista felicitó a los franceses por la derrota de la ultraderechista Marine Le Pen, que según él supone "una buena noticia para la unidad del país".

Mélenchon convocó a los franceses a participar de forma masiva, "con valor y determinación", en las elecciones a la Asamblea Nacional de junio, para las que quiere encabezar una coaliación de partidos de izquierda y ecologistas.

"La tercera vuelta comienza esta noche. Pueden derrotar a Macron y elegir otro camino si dan una mayoría de diputados a la Unión Popular, que debe agrandarse", añadió.

Líderes festejan el triunfo de Macron

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, apuntó que, "en este período tormentoso", es necesario "una Europa sólida y una Francia totalmente comprometida por una UE más soberana y más estratégica". "Podemos contar con Francia otros cinco años", añadió.

En Alemania, el canciller, Olaf Scholz, consideró que el resultado de la elección es un mensaje de los votantes a favor de "un fuerte compromiso con Europa". "Me alegro de que continuemos nuestra buena cooperación", dijo.

Congratulations, @EmmanuelMacron. Looking forward to continuing our work together on the issues that matter most to people in Canada and France – from defending democracy, to fighting climate change, to creating good jobs and economic growth for the middle class. pic.twitter.com/RHTBH4dn19 — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2022 Los ciudadanos han elegido una Francia comprometida con una UE libre, fuerte y justa.



Gana la democracia. Gana Europa.



Enhorabuena @EmmanuelMacron. #Presidentielles2022 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 24, 2022

"Felicidades, Emmanuel Macron, por su reelección en la Presidencia de la República Francesa. Francia es uno de nuestros aliados más próximos e importantes. Espero que sigamos colaborando en los asuntos que más preocupan a nuestros países y al mundo", manifestó el primer ministro, Boris Johsnon.

En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau también manifestó su disposición a seguir colaborando mano a mano con el gobierno francés así como en la defensa de la democracia, la lucha contra el cambio climático y la creación buenos empleos y crecimiento económico para las clases medias.