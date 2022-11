Tiroteo en Universidad de Virginia deja tres muertos y dos heridos

Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la universidad estadounidense de Virginia, por los disparos de un individuo que ha sido identificado como un estudiante del campus y que no ha sido capturado.

Según informó este lunes el presidente de la institución, Jim Ryan, el suceso se produjo anoche en el campus principal de la Universidad de Virginia, en Charlottesville, unos 200 kilómetros al suroeste de Washington, aseguraron los medios locales.

Tras conocerse el tiroteo, las autoridades aconsejaron a los estudiantes que tomaran refugio y se decidió cerrar totalmente el campus, según comunicó el departamento de Policía de la Universidad de Virginia en su cuenta de Twitter.

Se cree que el sospechoso, identificado por la policía como Christopher Darnell Jones, Jr., está armado y es peligroso y puede estar conduciendo un vehículo, según los medios.

Las autoridades dijeron este lunes que varios departamentos de policía están buscando activamente a Jones, incluso con la ayuda de un helicóptero de la policía estatal de Virginia.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw — UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022

Jones figura en el sitio web de atletismo de la universidad como jugador de fútbol americano en 2018, aunque en su primer año en el equipo no participó en ningún partido.

Se desconoce si el presunto autor de los disparos es aún alumno de la universidad y los motivos que han provocado este suceso.