Video del Dalai Lama besando a un niño en India causa polémica

El Dalai Lama se encuentra envuelto en una intensa polémica, luego de que se difundiera en redes sociales un video en el que besa en la boca a un niño durante un evento.

La grabación, que rápidamente se ha viralizado, muetra el momento cuando un niño se acerca a Tenzin Gyatso durante un evento en India, tras lo cual el líder espiritual besa al menor en la boca.

En las imágenes se aprecia que el menor aleja su rostro del Dalai Lama, pero después éste toma su cabeza y la acerca a la suya. El audio de la grabación deja escuchar que, acto seguido, el monje de 87 años le dice al niño que "chupe su lengua".

De acuerdo con las redes oficiales de la Administración Central Tibetana, el evento donde ocurrió el encuentro tuvo lugar el pasado mes de febrero.

Una reunión entre el líder espiritual del budismo con estudiantes de la Fundación 3M3 en el templo Thekchen Choeling, en la ciudad de Dharamsala.

A principios de marzo, la Administración Central Tibetana difundió un video del mismo evento, pero en éste se muestra lo ocurrido después de las imagenes que se viralizaron este fin de semana.

Ese fragmento da cuenta de un mensaje que el Dalai Lama dio al menor después del comportamiento que desató polémica en redes sociales.

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC — Tibet.net (@NetTibet) March 2, 2023

Acusan al Dalai Lama de abuso de menores

Una vez que las imágenes llegaron a redes sociales, los comentarios sobre el video han inundado la red, acusando al líder espiritual de abusar del menor.

Asimismo, las críticas se han dirigido también hacia los asistentes del evento, pues en la grabación se escuchan risas y aplausos mientras el Dalai Lama interactúa con el niño.

Hasta las 18:00 horas de este 9 de abril ni la cuenta oficial del Dalai Lama ni la de la Administración Central Tibetana han emitido un posicionamiento sobre el video.