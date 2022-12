Volodímir Zelenski, elegido persona del año por la revista Time

La revista Time nombró este miércoles persona del año 2022 al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, así como "al espíritu" de su país por la resistencia que han mostrado ante la invasión rusa.

En su artículo dedicado a Zelenski, la revista, que cada año elige a la persona que considera que más ha influido en el mundo, sostiene que no había mucho en la biografía de Zelenski que hiciera predecir su voluntad de ponerse en pie y luchar contra la invasión.

En este sentido, apunta que había llegado a la presidencia en 2019 procedente del mundo de las artes, donde había sido comediante y productor de cine, y esta experiencia, lejos de jugar en su contra, resultó ser determinante para convertirse en líder.

"Zelenski era adaptable, entrenado para no perder los nervios bajo presión. Sabía cómo leer una multitud y reaccionar ante sus estados de ánimo y expectativas. Ahora su público era el mundo", dice la publicación.

La revista también señala que tras meses minimizando el riesgo de una invasión a gran escala rusa, incluso cuando las agencias de inteligencia estadounidenses le advirtieron de que era inminente, cuando ésta comenzó, el 24 de febrero, Zelenski dio a sus generales la libertad de dirigir el frente de batalla mientras él se enfocaba "en la dimensión de la guerra en la que podría ser más efectivo: persuadir al mundo de que Ucrania debía ganar a toda costa".

TIME's 2022 Person of the Year: Volodymyr Zelensky and the spirit of Ukraine #TIMEPOY https://t.co/06Y5fuc0fG pic.twitter.com/i8ZT3d5GDa — TIME (@TIME) December 7, 2022

El artículo de la publicación está escrito por el periodista Simon Shuster que dibuja la personalidad de Zelenski enmarcada en el viaje del presidente ucraniano a la ciudad de Jerson el mes pasado, nada más ser liberada por las tropas ucranianas.

Asimismo, el perfil dedicado al líder ucraniano está acompañado de una nota titulada "el espíritu de Ucrania", en la que da parte de la respuesta de gobiernos como el alemán del que dice que rompió "siete décadas de pacifismo autoimpuesto" para enviar armamento pesado para ayudar a contener la invasión rusa.

Pero también de empresas, que cortaron lazos con Rusia, de organizaciones civiles como la del chef José Andrés que llevó sus cocinas a la zona de guerra o de personas que se involucraron a título individual para ayudar a los ucranianos.

"La respuesta, por supuesto, reside en el ejemplo de los propios ucranianos. Si las opciones que articuló su presidente dieron claridad moral (...), fueron las personas quienes le dieron significado, actuando", concluye Time, que años pasados ha elegido como personas del año al empresario Elon Musk; al presidente estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris, y a la joven activista del medioambiente Greta Thunberg.