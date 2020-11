DMSP continúa con operativos para invitar a los ciudadanos a no bajar la guardia ante Covid -19

Con la finalidad de contrarrestar la movilidad y concientizar a la población para que se queden en casa ante la contingencia generada por el Covid-19, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, continúa con el operativo pie en tierra y perifoneo con elementos operativos de esta corporación que se centran en aquellos fraccionamientos y colonias con un mayor índice de contagios.

Dentro de dicho operativo se exhorta a la ciudadanía a no bajar la guardia ante el COVID-19; solicitándoles continuar con las medidas sanitarias, así como también a no realizar fiestas en estas fechas para no tener una plaga de contagios.

Además, se indicó que se realizó proximidad con los colonos, así como sanitización de los vehículos, domicilios y negocios; lo cual se realiza como medida de prevención ante este virus.

Puntualizar que la DMSP continúa exhortando a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con las medidas sanitarias establecidas por la secretaría de salud, para que juntos podamos evitar mayores contagios y más fallecimientos a causa de esta pandemia.