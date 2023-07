Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal en las instalaciones de la Feria Nacional Francisco Villa 2023, luego de que una mujer se subiera a un juego mecánico y al bajarse se percató de que había tirado su cartera, misma que fue recogida por los presuntos ladrones, pues los asistentes que ahí se encontraban delataron a estos sujetos de haberla tomado.

Te puede interesar: Jinete resulta grave tras caer de caballo; lo trasladaron por aire

Durante el pasado lunes 24 de julio, María Fernanda se subió a los carritos chocones y luego del ajetreo no se percató de que de su bolsa se le había caído su cartera, se retiró del lugar y al querer subirse a otro juego mecánico se dio cuenta que no traía su cartera, por lo que regresó a los chocones para preguntarle a los trabajadores de este juego que si no habían visto su cartera, la respuesta fue negativa, pero los asistentes de inmediato le hicieron saber a la señora que ellos mismos la habían tomado.

Por robo, detienen a trabajadores de los juegos mecánicos de la FENADU / Foto: cortesía | DMSP

Los detenidos son Teodoro, de 51 años de edad, así como Juan Pablo, de 20 años de edad, ambos vecinos de esta ciudad capital, mismos que de inicio negaron haber recogido la cartera, pero posteriormente la entregaron sin el dinero.

Una vez que intervinieron los agentes policiacos al revisarlos resulta que les encontraron a estos los 750 pesos en efectivo, motivo por el cual fueron puestos a disposición del ministerio público para que respondan por estos hechos.