Se incendia vivienda abandonada en Zona Centro de Durango

Intensos fueron los trabajos que generaron los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil durante la tarde y noche de este sábado, pues en la calle de Miguel de Cervantes Saavedra, antes Apartado, en la Zona Centro, una vivienda abandonada, repleta de basura y escombro, ardió en llamas.

Luego de recibir el reporte acerca de una vivienda que se incendiaba en la zona centro, los bomberos municipales arribaron al siniestro para encontrarse con un domicilio deshabitado.





A decir de los vecinos, la vivienda es usada por personas en situación de calle, no obstante, al introducirse los elementos para trabajar no había ninguna persona en su interior, por lo que afortunadamente no hay lesionados.

Por instrucciones del titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, Gustavo Paredes, los trabajos de sofocación se prolongaron hasta los últimos minutos del sábado, con la finalidad de evitar un accidente posterior, ya que la vivienda se encontraba en condiciones muy complicadas.

De esta manera, los tragahumos emplearon diversas maniobras en el lugar de los hechos, con mucha precaución, pues la vivienda se podría venir abajo y dañar la integridad de los mismos servidores públicos.