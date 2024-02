Vuelca tráiler y una vez más, hubo rapiña

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Un tráiler se volcó en las inmediaciones de la Colonia Casa Blanca, Gómez Palacio, el cual transportaba 22 toneladas de productos de limpieza, los actos de rapiña se registraron de nueva cuenta pese a que las autoridades actuaron de inmediato bajo un despliegue importante de seguridad.

Momentos de tensión y forcejeo se vivieron la mañana de este viernes pasadas de las 08:00 horas, ya que habitantes de la colonia Casa Blanca, robaron los productos del tráiler que volcó sobre el costado de un canal de riego.

Habitantes de la colonia Casa Blanca robaron los productos del tráiler que volcó sobre el costado de un canal de riego / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de la Laguna

Niños, mujeres y hasta personas de la tercera edad aprovecharon la situación para llevarse a sus hogares entre jabón, líquidos aromatizantes y más enseres de esta línea.





Luis Eduardo Canul Castellanos, subdirector de la Policía Municipal, informó que “seguridad pública no va a permitir que haya este tipo de acciones, la rapiña no está permitido, no se podían llevar la mercancía por eso llegamos para resguardar la mercancía, arribaron elementos del grupo operativo de reacción inmediata aproximadamente entre 30 y 40 elementos y contamos con el apoyo de la Guardia Nacional”, añadió.

Los actos de rapiña se registraron de nueva cuenta pese a que las autoridades actuaron de inmediato bajo un despliegue importante de seguridad / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de la Laguna

Informó que se logró la detención de por lo menos entre ocho o 10 detenidos entre ello menores infractores, también se logró el aseguramiento de tres vehículos que intentaron llevarse la mercancía.

Se trató de un vehículo de carga pesada que transportaba 22 toneladas de productos de limpieza / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de la Laguna

Al lugar acudieron elementos también de la Dirección de Protección Civil y Bomberos así como del Ejército Mexicano.