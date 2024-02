Analizará Ayuntamiento que se instalen plumas en cruces peligros del ferrocarril

Gómez Palacio, Durango (OEM).- En la Sesión Ordinaria de Cabildo de este jueves, integrantes de este cuerpo colegiado coincidieron en analizar la posibilidad de que en los puntos más peligrosos del cruce entre vehículos y el ferrocarril se instalen plumas de paso para evitar más accidentes de esta índole.

En contexto, este miércoles por la tarde un cambión de personal intentó ganarle el paso al ferrocarril y el resultado fue un aparatoso accidente donde resultaron más de 30 personas lesionadas, de ellas tres en estado crítico.

La alcaldesa, Leticia Herrera, confirmó que en la pasada administración que le tocó encabezar, se hizo la solicitud a Ferromex para que se instalaran plumas de contención de cruce vehicular donde se invierten 11 millones de pesos y que fue la misma empresa quien las instaló.

La edil dijo que ya se había hecho la solicitud a la empresa ferrocarrilera de la cual no se ha recibido respuesta alguna.

“En el tema que comentaba la regidora Claudia Galán, por lo que escuché de las mismas mujeres que venían en el transporte, varias les decían al chofer que no alcanzaba a pasar, efectivamente no alcanzó a pasar, volvemos al tema de la cultura, le quieren ganar el paso al tren, pues no, la imprudencia sigue”, indicó.

“Vamos a volver a hacerle el llamado a Ferromex para que nos apoye con esas barras, plumas, porque si necesitamos, es urgente, vamos a seguir nosotros insistiendo, las tienen que instalar ellos”, agregó la edil.

Por su parte la primera regidora, Claudia Galán, compartió que se trata de 54 cruces y de los cuales 14 son los más riesgosos, donde la ciudadanía debe hacer conciencia que es peligroso intentar ganarle al tren el paso, más cuando son las denominadas horas pico.