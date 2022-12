Analiza fiscal de Morelos demandar a José Ortíz por filtrar foto con grupo criminal

CUERNAVACA. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, Uriel Carmona Gándara, analiza interponer una denuncia penal contra el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, por filtrar una foto en la que fue involucrado de tener nexos con el grupo criminal Los Rojos, además de asumir que continuará dentro de la Mesa de Coordinación por la Paz al ser el único morelense que participa en la misma.

“No he hecho yo ninguna denuncia, eso es lo que estoy valorando, porque no soy una persona confrontacional , sin embargo eso pues si pudiera tener consecuencias jurídicas”, dijo el Fiscal

Puede interesarte: Guacamaya Leaks: Marina liga al fiscal de Morelos con el narco

El jueves, El Sol de México publicó que de acuerdo con el informe “Panorama delictivo en Morelos, que realizó la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, Carmona Gándara tendría vínculos con el grupo criminal Los Rojos.

El Fiscal dijo en entrevista con este periódico, publicada ayer, que dicho informe tuvo una intencionalidad política y salió de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que preside el almirante José Antonio Ortiz Guarneros.

“Ustedes saben, siendo francos, es un tema que viene del gobernador, del Poder Ejecutivo, siempre ha habido un golpeteo, siempre se ha intentado obligarme a renunciar a la Fiscalía”, reiteró ayer en entrevista con medios locales.

Incluso, el fiscal informó que el exdiputado local independiente, José Casas, presentó un video a través de redes sociales en donde relata cuál fue la mecánica del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y sus colaboradores para buscar su retiro del cargo.

Gobernador del estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. / Agustín Espinoza | El Sol de Cuernavaca

“Sin embargo, nos hemos ajustado a la defensa jurídica y pues seguimos, seguimos ejerciendo el cargo hasta donde sea posible, tenemos una responsabilidad con Morelos yo soy de aquí, aquí nací, entonces tenemos un prestigio ganado y lo vamos a defender”, así lo destacó Carmona Gándara.

Sobre si ha recibido amenazas por las detenciones realizadas en contra de integrantes de la delincuencia, el fiscal señaló que es parte del ejercicio de sus funciones.

“Es algo propio de nuestra función, por supuesto, es un tema con carácter político, ya lo hemos aclarado. No, no temo por mi vida, cuando uno se conduce correctamente no hay porqué tener temores”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, Carmona Gándara informó que sigue sin ser llamado para acudir a declarar ante las oficinas homólogas de la Ciudad de México (FGCDMX) y la General de la República (FGR), por el presunto encubrimiento en el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda López Díaz , cuyo cuerpo fuera abandonado en la carretera La Pera-Cuautla el pasado 31 de+ octubre.

Además, indicó que hay una investigación hacia su persona así como a personal de la misma Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), de la cual hasta ahora desconoce el avance, por lo que aseguró, solicitará algunos informes a su titular, Juan Salazar Núñez, hasta donde el marco legal les permite.

El fiscal del estado de Morelos cuenta con varios señalamientos en su contra. Con información de René Vega /El Sol de Cuernavaca