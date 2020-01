Destinarán 3.5 mil mdp a maestros de Michoacán

MORELIA. Tras la firma del nuevo acuerdo educativo en materia de educación, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, adelantó que tentativamente serán entre tres mil 500 y cuatro mil millones de pesos los que el estado aportará para el pago de los más de 32 mil maestros con clave estatal, lo cual representa un 12 por ciento de concurrencia estatal y el resto será responsabilidad de la Federación.

Aclaró que si bien el pasado 23 de enero se concretó la firma oficial del nuevo convenio educativo en la entidad, todavía faltarían por signarse los anexos técnicos del documento y realizarse un nuevo proceso de reingeniería desde la Secretaría de Educación con base en el diagnóstico efectuado por la Secretaría del Bienestar al padrón de los docentes y los más de nueve mil centros escolares. “Vamos a andar aproximadamente en el 12 por ciento del global, el convenio de origen era el 10 por ciento; este al final del ajuste quedará en un 12 por ciento, pero hasta que no revisemos todos los papeles y demás sabremos con exactitud (…) en la práctica poníamos entre el 26 y 28 por ciento, el nuevo acuerdo nos ubicará en el 12 por ciento”, reveló.

Política Aureoles garantiza pago a maestros en Michoacán

Aureoles Conejo aclaró que este nuevo acuerdo no tiene relación con una federalización de la nómina como ocurrió en la Ciudad de México, toda vez que llevar a cabo este procedimiento se generaría dificultades para el fondo de pensiones al que aportan empleados de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el educativo.

Sin embargo, no descartó que aunque el nuevo convenio tiene el respaldo de las secretarías de Educación Pública y de Hacienda, desde luego que pudiera haber cambios. Aunque debido al prolongado proceso no visualiza que en el mediano o largo plazo se le realicen correcciones por parte de la Federación.

Acompañado por el subsecretario de Educación Básica, Enrique Estrada Rodríguez, quien en términos llanos dijo que se abriría fondo monetario entre federación y estado y de ahí se pagarían a los docentes, Aureoles Conejo fue reiterativo en que los sueldos, bonos y prestaciones de los maestros estarán garantizados, señalando que por falta de pago ya no serán necesarias las manifestaciones.

“Por pago, ni adeudos no, siempre hay la libertad y es un derecho constitucional manifestarte, siempre y cuando no violentes derechos de terceros y aquí lo que pedimos es que no se violenten los derechos de los niños (…) el gobierno federal estará revisando cualquier incumplimiento de los maestros”, enfatizó.

Finalmente, el mandatario estatal hizo un llamado para que todos los actores políticos de la entidad de Michoacán, quienes han fijado posturas erróneas sobre el nuevo convenio, se informen y lean mucho más sobre este tema, pues aunque exista un nuevo acuerdo educativo no representa que el estado tendrá más recursos y por ende deba rechazarse el crédito por cuatro mil millones de pesos que busca contratar el gobierno, especificando el caso de un diputado local (cuyo nombre no especificó).