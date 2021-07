Alumnos exigen que se libere la Universidad de las Américas

CHOLULA. Estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) se manifestaron ayer por la tarde para exigir la liberación inmediata de las instalaciones de la escuela en San Andrés Cholula que se mantienen tomadas por la Policía Estatal.

El pasado 29 de junio elementos de la Policía Estatal ingresaron a las instalaciones de UDLAP campus Cholula para que el patronato de la Fundación Universidad de las Américas Puebla recuperara la posesión de las instalaciones de la institución tras promover un juicio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La comunidad académica reclamó que ha sido la más perjudicada con el conflicto legal. Melanie Sarabia, integrante del movimiento #YoSoyUDLAP, expresó que los estudiantes exigen el retiro de la policía del campus y que se les permita retomar las actividades presenciales que ya tenían programadas para el segundo periodo de verano.

"Debido a la toma de la universidad no hemos podido regresar al campus. Muchos alumnos se han visto afectados en procesos administrativos, los de nuevo ingreso no saben qué va a pasar con su inscripción, se han querido dar de baja y no han podido hacerlo, además de los de titulación que no han podido seguir con los procesos, muchas personas que no saben si pagar la colegiatura o no", dijo Melanie Sarabia. La estudiante señaló que los alumnos no están a favor ni del anterior o el actual patronato de la Fundación UDLAP, sin embargo, sólo quieren que los problemas legales no afecten su actividad académica. Mónica Robledo, madre de familia, calificó de injusticia que a casi dos semanas la comunidad académica se mantenga con incertidumbre, ya que el nuevo patronato no ha tenido acercamiento con los alumnos.

"Queremos que nos den certidumbre, que se acerquen a los padres de familia.

Los alumnos y los padres estamos ajenos a los conflictos legales, queremos que respeten los derechos académicos de los estudiantes”, recriminó Mónica Robledo.

Ataviados con playeras naranja o verde, colores característicos de la UDLAP, los alumnos y padres de familia marcharon sobre la avenida 14 Oriente hasta llegar frente al colegio José Gaos, en donde dieron lectura a su pliego petitorio donde destacan la solicitud para que los elementos policiacos se retiren del campus; el pago en tiempo y forma de la nómina para los trabajadores, y que el presidente del nuevo patronato, Horacio Magaña Martínez, ofrezca una declaración oficial ante la comunidad universitaria sobre su nombramiento y la toma de las instalaciones.

Por una orden judicial, el pasado 29 de junio los nuevos dirigentes del patronato asumieron el control de la UDLAP campus Cholula, dejando fuera de todas las decisiones a los anteriores representantes.