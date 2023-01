Debido a la violencia, escuelas de Tierra Caliente no reanudarán ciclo escolar

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, admitió que debido a las circunstancias de inseguridad y la violencia que se padece en los municipios de San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán, algunas escuelas están cerradas y no podrán reanudar el ciclo escolar después de las fiestas de fin de año.

Como se recordará, en el caso de San Miguel Totolapan, desde la masacre ocurrida el pasado 5 de octubre, en la que fueron privadas de la vida 20 personas, se paralizó el sistema educativo y lo mismo ocurrió en el Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, luego que siete personas fueran asesinadas en la incursión de alrededor de cien hombres armados.

Te recomendamos: Tierra Caliente es zona de guerra: reportan enfrentamientos entre grupos criminales

El funcionario estatal en entrevista explicó que este tema se está atendiendo y aunque no tiene con claridad de cuántos planteles están abandonados, estos son los que se encuentran en la parte alta de la sierra de San Miguel Totolapan y en el caso de Coyuca de Catalán, es en el poblado del Durazno.

En las comunidades cercanas a la cabecera municipal de San Miguel Totolapan, no tenemos problemas, se trabaja con normalidad y regresamos este martes a clases, pero no en la parte alta de la sierra, mientras que en el Durazno - donde ocurriera la última masacre el pasado 10 de diciembre del 2022-, hay pláticas con la comisaría municipal para reanudar el año lectivo, pero los padres de familia no participan.

Es de señalar que a raíz de estos sucesos de violencia, se desplegó efectivos del Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, en apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de los municipios, pero no se ha logrado terminar con el problema de la seguridad y sigue latente nuevos enfrentamientos entre grupos antagónicos del crimen organizado, que se disputan la región.

Sociedad Hackers vacían cuentas de San Miguel Totolapan, Guerrero; robaron más de 8 mdp

Rodríguez Saldaña también reconoció que tienen problemas en la Región de la Montaña, en donde hay escuelas cerradas, aunque en este caso se debe a la falta de maestros y a problemas de infraestructura, pero al igual se está trabajando para normalizar el calendario escolar.

En esta región del estado, recordó que a la llegada de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, había 69 escuelas cerradas, por lo que de inmediato se enfocó toda su atención en atender la problemática, logrando un sustancial avance y ya están dando clases en 59 planteles.

Nos faltan 10, aunque quiero aclarar que en los lugares que permanecen cerrados estos inmuebles, obedece a que los maestros que se han enviado a los pocos días desertan y abandonan sus centros de trabajo, sin embargo, es un tema que nos preocupa y ocupa, precisó.

Por lo que anunció que buscarán mecanismos para que no se afecte la educación de las niñas y los niños, entre estas buscar convenios con los responsables del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y seguir enviando a los maestros que hagan falta, para abrir las escuelas en los próximos días.

El responsable de la educación en este estado suriano, Marcial Rodríguez Saldaña, lo que sí confirmó que después de disfrutar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, este martes 10 de enero, regresan a clases presenciales 804 mil 81 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como 40 mil maestros.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Esto luego de concluir con los cursos de formación docente que se impartió del 2 al 9 de enero a maestros y directivos del sistema básico.

Nota publicada en El Sol de Acapulco