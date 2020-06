Empleados de Ford en Hermosillo dan positivo a Covid-19

HERMOSILLO. A una semana de que la planta Ford Hermosillo reactivó su producción, luego de un paro por poco más de dos meses debido a la emergencia por la pandemia, cuatro empleados fueron detectados como positivos a Covid-19.

Ricardo Martínez Herrera, secretario general del Sindicato Progresista de Ford Motor Company Hermosillo, confirmó que fueron cuatro empleados de un total de 50 a los que se les hizo la prueba en primera instancia.

Detalló que como parte de los protocolos con los que cumplen para minimizar los riesgos de contagios, los cuales cumplen al 100 por ciento, hay uno en específico que es la prueba Covid que significa que se tiene que hacer al 5 por ciento de los trabajadores, y de ahí resultaron positivos los cuatro mencionados.

Aseveró que estos casos no fueron contagiados en la planta, pues los estudios se hicieron el primer día de trabajo, por lo que ellos ya estaban enfermos, pero no lo sabían por no presentar síntomas.

Enfatizó que están en periodo de investigación de quienes estuvieron en contacto con ellos, mientras que quienes fueron positivos, ya están en cuarentena.