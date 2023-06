Gobierno de EU cooperará en la investigación de jóvenes desaparecidos de call center

El Gobierno de Estados Unidos se suma a las investigaciones de los ocho jóvenes desaparecidos del presunto call center, van a colaborar con las autoridades de México y Jalisco, ya que también están involucrados ciudadanos de ese país en temas de extorsión y fraude inmobiliario, informó el gobernador del estado Enrique Alfaro Ramírez tras expresar su solidaridad a los familiares de las víctimas.

“Hay comunicación con el Gobierno Federal al tratarse de un asunto que involucra a la delincuencia organizada y también con autoridades de Estados Unidos, ya que es un tema que tiene que ver con investigaciones que se realizan allá, en ese sentido se va a continuar con este proceso, pero prefiero que hoy el mensaje es que sea claro, nos duele mucho lo que pasó, condenamos la violencia y refrendamos el compromiso de que no nos vamos a doblegar”, aseguró.

Al cuestionarlo sobre los motivos de la colaboración del Gobierno Norteamericano, mencionó que se debe a que están involucrados ciudadanos de ese país en temas de extorsión y fraudes inmobiliarios, aunque no dijo qué dependencias del gobierno del vecino país del norte van a colaborar ni cómo será ese intercambio de datos.

El mandatario jalisciense cambió su discurso sobre los hechos violentos de las últimas semanas, en donde había dicho el jueves por la tarde en Puerro Vallarta, que los grupos de la delincuencia organizada estaban muy activos, hoy mencionó que era lamentable y una muestra de la forma brutal de actuar de estos grupos.

“Lamentable, muy doloroso, está bien lejos no se quien vaya ahí un camión nuestra solidaridad, pero deberás es increíble la brutalidad a la que puede llegar la delincuencia organizada, va a continuar la investigación, por lo pronto lo que hay que hacer es mandar un mensaje de solidaridad y apoyo a su familia y también un mensaje de que seguimos adelante, que no agacharemos la cabeza, que vamos a seguir trabajando hasta el último día en esta administración en la búsqueda de la paz y la tranquilidad, es una tarea compleja y dura, pero este hecho no deja decir algo que lástima vuelo de Jalisco y un día doloroso”, declaró.

Alfaro Ramírez tampoco quiso confirmar si los restos encontrados en 45 bolsas en la barranca de Huentitán son de los ocho jóvenes.

Reiteró lo antes mencionado por la Fiscalía del Estado, que serán las pruebas genéticas las que lo determinen, pero en la inspección preliminar indica que hay rasgos que hacen suponer que sí son.

Los trabajos de las autoridades se mantienen en esa zona, no se sabe si aún hay más cuerpos, pero al ser una barranca profunda en donde se aventaron las bolsas con partes de cuerpos de personas, se mantendrá la investigación ya que es una zona de difícil acceso y se espera hoy confirmar que no haya más bolsas.

También detalló que por respeto al as familias no va a hablar de lo que hay detrás de los hechos, se va a llegar al fondo de los acontecimientos y en su momento se hablará de todo lo que envuelve la desaparición de las ocho personas.

