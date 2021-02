Investigan si hubo menores en masacre de Camargo

CIUDAD VICTORIA. Se están haciendo más investigaciones para dar a conocer si entre los 19 calcinados de Camargo había víctimas menores de edad, dio a conocer ayer la vocería de Seguridad Pública en Tamaulipas, pues descartó que hasta ahora tengan datos sobre algún adolescente que estuviera entre los restos localizados el 22 de enero entre los límites de Tamaulipas y Nuevo León.

"Comenté que (...) estaba el caso de Marvin, pero ya se confirmó que tenía 22 años, (de los demás) desconozco las edades, no me han dado las edades", explicó Luis Alberto Rodríguez Juárez, vocero de Seguridad Pública del Estado.

Por su parte, la familia de San Cristina, la mujer identificada dentro de las víctimas, espera sus restos en Comitancillo. “Ella se fue porque aquí no había oportunidades de crecer ni de trabajar, también buscó poder realizar el viaje, sobre todo porque una de sus hermanitas tiene labio leporino y quería que la sanaran aquí en Guatemala o en otra parte, pero ya vio lo que pasó, no pudo llegar y me la mataron”, relata su madre, una de los familiares que esperan que los cuerposretornen. Con información de Eduardo Torres/Diario del Sur