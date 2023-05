Migrantes ingresan en estampida a centro de atención del INM en Chiapas

Un grupo de más de 150 migrantes haitianos ingresaron en estampida al Centro de Atención Provisional (CAP), ubicado en el parque Ecológico del Instituto Nacional de Migración, el cual fue instalado el año pasado.

Al lugar llegaron este martes más de 2 mil personas de diferentes nacionalidades que pedían ser atendidos por las autoridades migratorias, para poder seguir su camino a los Estados Unidos, la desorganización inició cuando los migrantes procedentes de Haití empezaron a empujar a las personas que estaban adelante, esto, para ser los primeros en ser atendidos por los agentes del INM.

Los agentes de migración no pudieron hacer nada para contener a las personas que entraron a empujones, patadas, gritos y llanto de los menores de edad que no sabía qué pasaba en ese momento.

Algunas personas resultaron lesionadas luego de ser aplastadas a la hora que ingresaron en estampida migrante de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador y asiáticos.

Algunos resultaron con raspones, moretones y otros hasta se desmayaron, ya que permanecen en el lugar desde ayer por la noche con la intención de ser atendidos por las autoridades mexicanas.

Los agentes del INM para que ya no siguieran los empujones, advirtieron a los migrantes si no se controlaban, iban a suspender los servicios y no los volverán atender hasta nuevo aviso.

Algunos migrantes resultaron con raspaduras y otros desmayados / Foto: Manuel Núñez | Diario del Sur

Al lugar llegaron agentes de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales para tratar de resguardar el módulo de atención, así como para tratar de tener orden a las personas.

Cabe recordar que el INM dio a conocer que en los tres primeros de este año han atendido a más de 108 mil migrantes de diferentes nacionalidades y que buscan llegar a los Estados Unidos por el término del Título 42.