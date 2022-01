“No sean codos e inviertan en seguridad”, llama gobernador a alcaldes de Guanajuato

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, llamó a las alcaldesas y alcaldes de todo el estado a invertir más en fortalecer a sus policías municipales, pues dijo que aparte de que es lo menos que se merecen las y los elementos que a diario se juegan la vida por buscar la paz en el estado, también advirtió que sin seguridad no habrá ni inversiones ni eventos que lleguen a sus ciudades.

Diego Singue Rodríguez Vallejo encabezó en Silao la entrega de equipamiento y cursos de profesionalización para los cuerpos de seguridad pública de los 15 municipios que integran la zona centro del estado y en donde se destinaron más de 71 millones de pesos y ahí les llamó a los alcaldes a que “no sean codos” y fortalezcan a sus policías municipales.

“¿Qué les pido a los alcaldes? Apoyen a sus policías municipales, no sean codos, inviertan en la seguridad pública municipal, créanme que la gente se los va a agradecer al final del día”, dijo el mandatario estatal durante su discurso frente a alcaldesas y alcaldes de Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Irapuato, Jaral del Progreso, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Francisco del Rincón, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Tarimoro y Villagrán.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que es importante invertir en seguridad, pues es una demanda ciudadana que deben atender y donde incluso si se garantiza este tema, las inversiones seguirán llegando al estado.

“No va a haber inversión que llegue a su municipio si no hay seguridad; no va a haber salud que valga si no hay vida y si no hay seguridad; no va a haber feria que valga en su pueblo si no hay seguridad, entonces concéntrense en invertir más en la seguridad”.

Inclusive, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reiteró su propuesta para desaparecer direcciones municipales que tengan labores limitadas, como las de educación o salud y ese recurso que se ahorren por la eliminación de esas dependencias, lo destinen a fortalecer a sus policías.

“Quiten direcciones que no usan. ¿Por qué tienen una dirección de educación? Para dar becas, pero no tienen a su cargo ni maestros ni escuelas. ¿Por qué tienen direcciones de salud? No tienen hospitales ni doctores a su cargo y esas áreas se pueden juntar, adherir a Desarrollo Social (...) y eso que se ahorren métanselo a seguridad, porque si queremos que nuestros policías se la jueguen, y cuando digo se la jueguen me refiero a la vida por nosotros, hay que jugárnosla por ellos y requieren mejor equipos los policías y un mejor salario”.

El gobernador de Guanajuato enfatizó que su gobierno sí se la está jugando por los policías y para muestra es que se creó un fondo de 600 millones de pesos, el cual originalmente serviría para todo el sexenio, pero en tres años se terminó y por ello serán destinados otros 200 millones de pesos para fortalecer los C5 de los municipios, compra de patrullas, chalecos, armas, cascos y capacitación de los elementos.

También entregamos cursos de profesionalización a los 15 municipios que integran la zona centro, por un monto de 71 mdp.



En #GTO seguimos dando pasos para tener policías y municipios fuertes, que brinden paz y tranquilidad a las y los guanajuatenses. 2/2 pic.twitter.com/AHswLCMhix — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) January 26, 2022

Elevar sueldos a policías, exhorta gobernador

Además, el mandatario estatal llamó a las alcaldesas y alcaldes a elevar los sueldos de policías y a comprar mejores uniformes y equipo para que rindan en su trabajo del día a día.

“Cuando yo les pregunto a alcaldes y alcaldesas que cuánto gana sus policías, algunos me dicen '13 mil, 14 mil pesos y yo les pregunto '¿tú por 14 mil pesos agarra un arma y un chaleco y te vas a la calle?' y contestan 'no, pues está canijo'” dijo y por ello llamó a ponerse en el lugar de los elementos y mejorar las condiciones.

La entrega de equipamiento que encabezó el gobernador de Guanajuato consistió en 45 camionetas pick up, 21 motocicletas equipadas como patrullas, 226 radios portátiles, 90 chalecos balísticos, y 137 cascos balísticos y tan sólo en esto la inversión del orden de los 51 millones de pesos.

Además, fueron destinados 17.8 millones de pesos invertidos en los tres mil 812 servicios de profesionalización de cursos en Protección Civil, Centros de Comunicaciones y Formación Policial, así como dos millones 174 mil pesos de una bolsa concursable entre municipios.

En total se invirtieron 71 millones de pesos para fortalecer las corporaciones de seguridad municipales de la zona centro.

Publicado originalmente en El Sol de León