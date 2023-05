Esperemos no pase nada, tengo fe: Cuauhtémoc Blanco por actividad del Popocatépetl

"Esperemos que no pase nada, tengo fe que no va a incrementar la actividad volcánica, estamos en alerta y en coordinación con la federación", declaró el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo ante la creciente actividad del Popocatépetl.

Cuestionado previo a la reunión de gabinete programada para este 23 de mayo, el mandatario señaló que hay coordinación entre autoridades: "hay que tomar nuestras precauciones, que la gente se cuide".

Dijo que ya se tiene todo preparado, Protección Civil está informando sobre los cambios en el semáforo volcánico y reiteró que se confía en que "no pase nada".

Este martes se cumplen cuatro días desde que el Popocatépetl comenzó con una actividad volcánica intensa que ha mantenido la alerta en Fase 3, es decir hay actividad intermedia-alta.

Don Goyo, como también es conocido el volcán, abarca una gran área que puede afectar a pueblos aledaños de Morelos, CDMX, Puebla, Tlaxcala y parte de Veracruz.

Morelos dispone de 154 millones para atender posible contingencia

Hay 154 millones de pesos disponibles en Morelos en caso de avanzar la emergencia del volcán Popocatépetl, así lo informó José Gerardo López Huérfano, encargado de despacho de la Secretaría de Hacienda.

López Huérfano señaló que en dado caso de requerirse estos podrían ser utilizados para la reaparición de cuatro de cinco rutas de evacuación.

Añadió que el ejecutivo tiene la facultad de disponer de las Libres Transferencias en caso de alguna emergencia.

