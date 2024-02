En cartera

A 58 Años en las Páginas de El Sol de Durango y 54 en la Literatura (2/2)





1997, fue el año de la edición de “Hojas de Vida. Testimonios para la Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango”, obra que fue el trabajo recepcional que presenté para ingresar al Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía en Durango.

El Prólogo es de los ex rectores: Lic. Ángel Rodríguez Solórzano, Lic. Carlos Galindo Martínez, Lic. José Hugo Martínez Ortiz, Dr. Jorge Ramírez Díaz y M.A. Juan Francisco Salazar Benítez; el rector en ese momento: Lic. José Ramón Hernández Meraz, el entonces Decano dela UJED: Lic. Tiburcio Bermúdez González; y los cronistas de Durango: Lic. José Ignacio Gallegos Caballero (Cronista de Durango, y el prólogo del libro en comento fue lo último que escribió el Lic. Gallegos) y del Profr. Manuel Lozoya Cigarroa (Cronista del Municipio de Durango). De 1997 a la fecha, mucha agua ha pasado por los puentes de la Historia Universitaria, por lo que a la fecha estamos en la actualización de esta obra.

En el 2005, ingresamos al Sector Salud, con la creación de una nueva área de Imagen e Innovación, ahí publicamos la revista “Todos por la Salud”, un documento orientador que describe las direcciones y programas del Sector Salud, con sus atribuciones y responsabilidades. Quincenalmente publicamos la Gaceta informativa “Todos por la Salud”.

En el 2009, con motivo del 60 Aniversario del Instituto Tecnológico de Durango, publicamos “Óscar Palencia Alonso en el 60 Aniversario” de esa institución. Óscar es un hermano que fue líder estudiantil y como tal fallece en un accidente automovilístico junto a otros presidentes de sociedades de alumnos de los Tecnológicos de Celaya y Orizaba, un día antes de tomar posesión como líder nacional del Círculo Nacional de Estudiantes Técnicos. También el libro incluye la Historia del Instituto Tecnológico, de sus Juegos Intertecnológicos y otros apuntes. Tuvo éxito y en el 2010, se editó su segunda edición, que también está agotada.

En el 2013, con motivo del 450 Aniversario de la Fundación de Durango, se edita el libro “De Aquel Durango al Durango de Hoy, 1563-2013”, obra publicada por la Asociación Civil “Guadalupe y Pereyra”, que preside el Lic. Juan Ángel Chávez. En la solapa hay una presentación de Óscar Jiménez Luna y el prólogo es de Evodio Escalante, dos prestigiados críticos literarios. Esta obra se presentó el 21 de octubre de 2013 en el Auditorio “José Félix Rodríguez” de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración (FECA) de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED). Ahí recibimos un Reconocimiento signado por el entonces Director de la FECA Dr. Melchor Velázquez Reyes, que a la letra dice: “Por su valiosa labor y participación como Docente en esta institución y su impulso a la Cultura”.

En el 2014 se publica la obra “Durango, Periodismo y Comunicación. Siglos XIX y XX”.

Obra publicada en cuatro tomos, editada por Conaculta y el Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED).

Periodicidad, oportunidad, verosimilitud e interés público son características fundamentales del ejercicio periodístico. La transmisión y el enjuiciamiento de los hechos hacen del periodismo una disciplina básicamente intelectual, que se expresa con palabras. El periodismo pervierte su función cuando tergiversa, cuando miente, cuando negocia y cuando escamotea información.

Algunas de las obras del que esto escribe, han merecido integrarse a diversas Antologías, por ejemplo: En 1978, en “Presencia Poética en Durango”, editada por la Universidad Juárez del Estado de Durango. También en 1978 se editó “30 Años de Poesía en Durango”, con motivo del 30 Aniversario de la Enseñanza Técnica en Provincia, editado por la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal. En 1984, incluido en la obra “Breve Reseña Bibliográfica de Durango”, de los investigadores Carlos Maciel y Guadalupe Rodríguez, publicada por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Juárez.

En 1988, la biografía de Víctor Samuel fue incluida en “Who is who in Mexico” (Quién es quién en México), editado por Wolwide Reference Publications, Inc., de Washington, Estados Unidos.

Y algunos de los libros y artículos publicados han merecido mencionarse por diversos escritores en sus obras publicadas.

En el 2016 el “Club Primera Plana” me otorga un Reconocimiento por “Cumplir 50 Años de Actividad Profesional como editorialista de El Sol de Durango”. Y el 8 de septiembre de 2021 otro Reconocimiento por cumplir 55 años de actividad profesional en el mismo medio impreso.

En marzo de 2013 iniciamos –hasta la fecha- un Programa en TVUJED que titulamos “Quehacer Universitario”, con edición semanal.

De marzo de 2017 al mes de agosto de 2019 ejercimos el nombramiento de Coordinador General del Consejo Editorial del Municipio de Durango, donde publicamos 22 obras de autores durangueños.

El 11 de octubre de 2012 presenté el examen para obtener el Grado de Maestría en Comunicación. En abril de 2019 presento mi examen doctoral con la Tesis “Desafíos del Profesional de la Contaduría Pública ante un Mundo Globalizado”, logrando el Grado de Doctor en Educación.

El 15 de mayo de 2019 la Universidad Juárez del Estado de Durango y el Sindicato de Personal Académico de la UJED me otorgan un Reconocimiento “Por sus 38 Años al Servicio de la Comunidad Universitaria”, como docente de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. El 29 de mayo de 2019 la UJED y Librería UJED me otorga un Reconocimiento “Por su Contribución con la Universidad Juárez del Estado de Durango, y su Participación y Promoción a las Letras en Durango”.

En 2023 presentamos el libro “Apuntalamientos para la Historia de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango”.

Y actualmente, en mi mesa de trabajo estamos actualizando como ya los señalamos -para la segunda edición- el libro “Hojas de Vida. Testimonios para la Historia de la Universidad Juárez del Estado de Durango”.