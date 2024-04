¿Se cierra la elección en Durango?

Lo que parecía un día de campo para el PRI, PAN y PRD, el dos de junio se les podría complicar. Al menos, esa es, la percepción de quienes siguen de cerca esta coyuntura electoral, donde habrán de elegirse diputadas y diputados federales, locales y al senado de la República. En lo que concierne al PRI local, ya están haciendo sus cuentas para el congreso local, aseguran que ya tienen en la bolsa diez espacios, más otros cinco de sus aliados del PAN y PRD, entonces, de acuerdo a esos cálculos priistas, MORENA, PT, MC y Verde Ecologista serán una minoría.

En el tema de las diputaciones federales si la alianza PAN, PRI, PRD, piensan que ganarán los cuatro distritos, si es pasión, que se les vaya borrando. De acuerdo a los que saben de este asunto comentan que solo podrían ganar dos distritos federales. Si los planes no le salen al jefe político del PRI, PAN y PRD, las palomitas blancas vestidas de azul que comanda Mario Salazar serán los responsables. Hay dos factores que los últimos días ha tomado fuerza: José Rosas Aispuro y Verónica Pérez. Si bien, Aispuro no es panista ni lo será, pero como el PAN le prestó su logo para llevarlo al bicentenario, la sociedad puede cobrar las facturas no votando por ese partido.

Como usted sabe, en el caso del nacido en Tamazula, si las autoridades competentes siguen siendo omisas para llevar a la Fiscalía anticorrupción a todos los involucrados en el faltante de miles de millones de pesos, la sociedad y los ciudadanos olvidan, pero no perdonan. ¿Qué pasaría si hubiera un voto de castigo el próximo dos de junio? El segundo factor que ha causado molestia no solo a la comunidad LGBTQ+, también a la sociedad duranguense, como es el caso de la panista protegida por Rosas Aispuro y Marko Cortés. No se puede llegar al cinismo político como es el caso de Verónica Pérez, que solo le importa el poder y cobrar como diputada federal.

Si las políticas y los políticos no tienen principios, con tal de seguir viviendo de nuestros impuestos, es hora de que la sociedad les recuerde que nosotros tenemos dignidad y no permitir que las cúpulas de los partidos decidan por nosotros. Si los pronósticos del Bicentenario no resultan, serán como el refrán no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. ¿Hasta cuando los priistas se darán cuenta del precio que pagan para cargar la cruz del PAN y del PRD? Como dijo el clásico; allá ellos. Mientras son peras o son manzanas, se dice que en varios distritos federales no hay nada para nadie, todo pudiera decidirse el próximo dos de junio.

Otra de las causas que puede pesar en esta elección en Durango, podría ser la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Va arriba en las encuestas y si llega así al próximo 29 de mayo, sin duda, podríamos ver un efecto cascada y que la gente vote por todas las candidatas y candidatos de MORENA. Hasta el momento, no se habla de un voto diferenciado o voto polarizado, porque a todas luces la distancia entre Claudia y Xóchitl no tiene esa lectura. No sería descabellado comentar, que el efecto presidencial pudiera llevarse a cabo en Durango.