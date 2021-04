Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Estando el Grillo la mañana de este pasado jueves por el municipio de Poanas, un priista, de quien no digo su nombre porque lo corren del partido, reconoció que la candidata a diputada local por el distrito 15, Sandra Reyes, trae una campaña igualita al gobierno de AMLO –dijo- “sin ninguna coordinación y con puras ocurrencias”, lo dijo un priista.

Déjeme le recuerdo que ya en las elecciones pasadas el abanderado del partido Verde a diputado local en el distrito 15, Juventino Ramírez, de la organización de Antorcha Campesina, empezó muy fuerte, en algún momento se le vio como posible ganador, pero a mediados de campaña y al ver que iban fuerte se les empezó a subir, ya se sentían tocados por el dedo de Dios, y la gente lo percibió, el candidato recuerdo que era originario del Mezquital, un hermano indígena, y cuando se empezó a sentir ganado, la ciudadanía lo mando a la hingada y perdió, y algo parecido les está pasando a los actuales, Osbaldo Santillán y Armando García, si es cierto que van muy bien, pero como se ven fuertes, se sienten con mucha ventaja, comienzan a ver a la gente por arribita del hombro, y solo les recordamos ya ha pasado, sentirse ganado antes de tiempo no les ayuda, es cierto que si ahorita fueran las elecciones ya eran diputados locales electos, pero falta un mes de campaña, y si continúan con su comportamiento de perdona vidas, van a morder el polvo, ¿de quién?, no se sabe de si la maestra Sandra Reyes o de Juan Solís que no hace ruido, pero camina todos los días, ¿o no es cierto?.

Distrito 14, David Ramos Zepeda, trae la fuerza de los tres partidos más fuertes en la región, el PRI en Guadalupe Victoria casi gana la elección, el PRD su partido, se supone que tiene la presidencia municipal junto con el PAN, vamos, se supone que son los partidos más fuertes del distrito, y si se le ve actividad y apoyo, pero si el Grillo fuera candidato no se dormiría en sus laureles, apretaría el paso y buscaría ciertas alianzas que le ayudaran a sumar más, porque aunque no lo crea, ese candidato del Verde, creo se llama Gerardo Villarreal Solís, anda pian pianito avanzando y mucho, puede dar la sorpresa, si esta Marcial García pero no se le ve hasta ahorita, reitero, hasta ahorita no se le ve la posibilidad de llegar a ganar, algo le pasa a Marcial o a su campaña, o es estrategia no se sabe, dicen que ven a un Omar Ponce caminar calles y tocar puertas, y si también el muchacho de Redes Sociales anda en campaña, va a sacar algo de votos, pero hasta ahorita no se le ven posibilidades de triunfo, pero la misma falta un mes. Hasta la próxima.