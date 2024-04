La grilla del pájaro

Segundo debate presidencial

Este domingo se llevará a cabo el segundo debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, donde, a diferencia del primero, me parece que será un ejercicio mejor preparado tanto de los candidatos como de la propia organización a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes aseguran que no habrá fallas como ocurrió en el primer encuentro.

Creo que en el caso de los candidatos, este segundo debate deberá ser una mejor oportunidad para desarrollar sus temas de mejor manera, tratando de generar sinergia principalmente con los electores que aún no determinan su apoyo para alguno de los aspirantes, pues de acuerdo a los que de esto saben, quienes ya tienen definido su voto, ni los debates, ni la presencia en territorio hará que modifiquen su postura a favor o en contra de alguna de las coaliciones o partidos.

Claudia Sheinbaum Pardo.

Me parece que la candidata representante de la Cuarta Transformación, deberá modificar poco su estilo, pues en el primer ejercicio fue quien más tranquila estuvo, expresó de mejor manera su postura y propuestas, y se dedicó a responder a su modo algunos de los cuestionamientos que se le hicieron. Creo que su preparación será clave, pues de mantener esa misma estrategia no harán que pierda los “estribos” o se “enganche” en discusiones estériles, por el contrario, deberá generar una buena percepción que no le perjudique en los indicadores electorales que han manejado. Evidentemente parte de su preparación será en torno a responder a los ataques.

Xóchitl Gálvez Ruiz.

En el caso de la abanderada de Fuerza y Corazón por México, creo que sí deberá modificar significativamente su preparación, pues en el primer debate se le vio nerviosa y le costó trabajo buscar evidenciar los errores de esta administración federal, incluso en uno de los temas que se trataron y que hay mucho que criticarle a López Obrador como el de la salud. Deberá practicar el cierre y concretarse en que los “ataques” que realice sean concretos y no le generen todo el tiempo que le corresponde en cada una de sus participaciones. La hidalguense debió cambiar de asesores si es que en verdad quiere sacarle “jugo” a su participación en este segundo encuentro, pues quedó claro que con esa “tibieza” que mostró difícilmente logrará convencer a los indecisos.

Jorge Álvarez Máynez.

En el caso del “fosfo-candidato” me parece que su estrategia se mantendrá, lo que habrá que analizar este domingo es hacia quién le dirige más señalamientos, pues en el primer debate creo que se enfocó un poco más a Xóchitl Gálvez, lo que le generó ciertas críticas de ser “comparsa” del morenismo. El candidato emecista es quien más puede avanzar en estos encuentros, pues al ser el tercer lugar, según todas las encuestas, no tendría nada que perder y mucho que ganar, por lo que deberá desarrollar muy bien su presentación. Nadie duda que es un buen tribuno, y eso le da tablas para generar buena impresión, pues tiene una nueva oportunidad para concretar sus ideas, y no solo reír.

Temas a desarrollar.

Este segundo debate incluirá los temas del crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable.

De acuerdo al INE, se recibieron 340 preguntas videograbadas de ciudadanos de todo el país, de las cuales al azar se hará una selección de 80, mismas que se les harán a los tres candidatos. Y es que una de las críticas por parte de Morena y aliados, había sido justo en contra de los moderadores del pasado ejercicio, pues aseguraban que los cuestionamientos eran propios y no de los ciudadanos, con esto el “árbitro” electoral garantiza la imparcialidad y equidad de este encuentro. Estaremos pendientes sobre todo del post debate, que es donde se ven las mejores estrategias.