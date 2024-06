Si hay mujeres en Durango 

Un gran porcentaje de niñas realizan trabajos domésticos





Durango es el estado del norte del país con mayor índice de trabajo infantil. según el INEGI está arriba de la media nacional.

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el trabajo Infantil, declarado por la ONU con el objetivo de reflexionar y actuar para que la niñez del mundo se desarrolle de manera integral y plena ya que el trabajo infantil es considerado como una violación a los derechos de la infancia ya que les evita estudiar y jugar, entre otras cosas.

En Durango, el 49% de los niños que trabajan lo hace en quehaceres del hogar, aquí principalmente las niñas; 27% trabajan en condiciones de riesgo y 24% no tienen edad legal para desempeñar estas actividades. Uno de cada cuatro niños que trabajan no asisten a la escuela, el 42% se dedica al comercio o la prestación de servicios. En Durango se incrementó el trabajo infantil de 11 a 13.1 por ciento en el periodo de 2019 a la fecha y la situación es muy grave, pues hay 469,020 niños y adolescentes que tienen entre 5 y 17 años, sin embargo 61,668 se ven forzados a trabajar. El 21% no recibe ingresos.

El Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado (Inevap) denominado elaboro un documento denominado "Trabajo infantil: Datos y características para mejorar la respuesta de los gobiernos indica que la mitad de los infantes trabajaron por necesidad propia o de su hogar (53.3 por ciento), mientras que el resto lo hicieron porque les gustaba o para ayudar, y por aprender un oficio (46.7 por ciento) pero el trabajo infantil prohibido provoca ausentismo escolar y la pobreza multidimensional.

Luchemos por acabar con el trabajo infantil.