Un 8 de marzo más en avance de las mujeres

Por las niñas que son violentadas y la justicia ni las ve ni las oye.

Hace dos días se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en nuestro país el movimiento feminista nuevamente se manifestó en diferentes foros y formas con relación a la agenda de género. Miles de mujeres en todo el mundo y por supuesto en México, y desde cada una de nuestras trincheras seguimos en la construcción de juntas lograr combatir las diferencias sociales, rezagos y sufrimientos por nacer mujer.

Un renglón importante en este tema, es la reducción de la violencia de género que tiene que ver entre otros, con evitar prácticas como los matrimonios forzados en los cuales se obliga a las niñas o adolescentes a casarse con hombres mayores, por ello desde el Senado promoví una reforma que castigue este tipo de prácticas y como parte de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia impulsé la prohibición en el Código Civil Federal del matrimonio infantil.

Para prevenir el abuso sexual en las escuelas de educación pública de cualquier nivel y en los casos que ocurra sancionar al agresor, para que no pueda volver al centro de trabajo en el cual cometió ese delito, presenté una iniciativa a fin de evitar que a los que incurren en este tipo de delitos se les permita estar en contacto de nueva cuenta con menores .

Otra iniciativa que presenté y que ya fue dictaminada, es el que se les otorgue a las mujeres licencia posparto hasta por 12 semanas, a fin de que tengan más tiempo para estar con sus hijas o hijos y fomentar el binomio materno infantil, en donde estoy convencida se inician los valores de los seres humanos.

Mi solidaridad también ha quedado de manifiesto en el caso de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, asesinada a finales de enero del presente año en Ocosingo, Chiapas, cuando me pronuncié por incrementar las penas en el Código Penal Federal para que se castigue de forma más enérgica a quienes cometen este tipo de abuso sexual que termina en feminicidios.

Considero que las mujeres debemos de apoyarnos en los hechos y por ello he propuesto entre otras las citadas iniciativas, además de votar a favor de otras y puntos de acuerdo que se han aprobado en favor de las mujeres de nuestro país.

Siempre he reprobado la violencia contra las niñas y mujeres, tanto física como verbal, pues he visto los daños y secuelas que causan, rechazo también la violencia política de género y por ello cuando se ha presentado he sido una de las legisladoras que he levantado la voz para defender a mis compañeras, tampoco estoy de acuerdo con el discurso que aún se preserva para señalar a las mujeres que llegan a alguna candidatura, y se subraya que es producto de una cuota que se asume como castigo para los hombres.

Soy una convencida de la justicia tanto para mujeres como para los hombres, y en esta 4T aún nos faltan batallas por ganar en favor de ésta. Tenemos que redoblar el paso para que las mujeres mexicanas sean visibles en sus aportaciones laborales, académicas, sociales y políticas. Y como siempre, desde donde esté es mi compromiso para con ellas.