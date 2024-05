En el marco de la conmemoración del 1 de mayo, desde luego no hay nada que celebrar por parte de los trabajadores, pues es evidente la molestia de miles de ellos que este miércoles expresaron su sentir ante la aprobación y publicación del decreto por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, utilizando las Afores, y aunque solo se ha dicho que serán las cuentas inactivas, existe un fuerte antecedente que podrían ir también por las activas.

Y es que justo en este Día del Trabajo, el Presidente López Obrador firmó dicho decreto, que ya estará entrando en vigencia. Ahora faltará ver cuál el destino final de los fondos que se habrán de “tomar”, pues la parte oficial asegura que es para otorgar pensiones del 100 por ciento, y de ser así y queda constatado por los propios trabajadores será una buena decisión, el asunto es que hay antecedentes de que este Gobierno Federal ha hecho cosas “al vapor”, sin una planeación o sustento administrativo para desarrollarlas, pues en el caso de las Afores se supone que éstas, y las ganancias que se obtengan del

Tren Maya, del Interoceánico y del Aeropuerto Felipe Ángeles, serán destinadas a este fondo, el problema que ninguna de las anteriores obras son siquiera autosuficientes.

CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), reclamó esto al Jefe del Ejecutivo y llamó a los trabajadores a impedir que su dinero sea entregado al gobierno, según lo comentó el líder en Durango, Ricardo Pacheco, quien conminó a los trabajadores a que el desfile de este miércoles fuera justo en contra de esta determinación.

Si bien este organismo gremial representa solo una parte de la fuerza laboral en México, hay que dejar en claro que dentro del ejercicio autocrítico que se ha impulsado en esta organización, habrá quienes sí estén a favor de las decisiones de López Obrador, y respalden su proyecto, por lo que el llamado del también legislador me parece sensato por lo menos a estar alerta, porque de comprobarse el supuesto “robo” de los ahorros, independientemente de la ideología que se pregone, las consecuencias son “parejas” para la clase trabajadora de nuestro país.

Debates en Durango

Hoy inician los debates para los 15 distritos locales, organizados por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), con el primer distrito, en punto de las 19:00 hrs. Aquí me parece importante señalar, ante los rumores que han estado circulando en torno a que habrá candidatos que no se habrán de presentar, el caso Fernando Rocha Amaro, de Fuerza y Corazón por Durango para el distrito 05, comenta que en su caso está listo para participar. Un encuentro que me parece será uno de los más interesantes.

Morena y Gonzalo

Algo que me llamó mucho la atención fue el hecho de saber que el único partido político que propuso de manera formal los debates tanto en lo local como en lo federal fue Morena, pues su apuesta es precisamente al contraste de ideas, de ahí que no se entiende que uno de los candidatos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Gonzalo Yáñez, haya decidido no participar en un encuentro que estaría organizado por el INE para los candidatos al Senado de la República.

Si bien el actual legislador federal forma parte del PT, creo que por lo menos en un “cónclave” los tres partidos debieron definir si enviaban esas propuestas al IEPC e INE o no, ya que esto solo muestra que hay una falta de coordinación entre los tres partidos, aunque a veces se diga lo contrario.

Parece increíble que a la mitad del proceso electoral local aún haya candidatos que no tengan una alta movilidad, será por falta de recurso, de ganas, o simplemente, ya se sienten perdidos; el caso es que son contados los que sí tiene presencia en tierra y aire.