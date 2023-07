Alicia Torres Fournier, reina que perdura

El significado que tiene Durango para Alicia Torres Fournier, ex Reina de la Ciudad 1960, en su 397 Aniversario de la Fundación es su vida, porque en él nació, según lo dio a conocer en una visita que El Sol de Durango le hizo en su residencia.

“Para mi Durango es mi vida, porque aquí nací; yo andaba en Monterrey porque tuve un accidente, ya me iba a quedar allá porque ahí vive mi hija, pero yo dije: yo me quiero quedar allá y ¡quiero seguir viviendo en la tierra de Durango… el corazón de Durango… todo lo que tiene qué ver Durango… yo lo amo!”, comentó.

En 1960, Alicia Torres Fournier fue coronada como reina de la ciudad de Durango / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Al cuestionarla sobre sí se considera un alacrán durangueño no dudó en comentarnos que “porque aquí por ejemplo en mi casa estaba lleno de alacranes, claro, que poco a poco se fueron, yo sí les tenía mucho miedo; a mi hermana la picotearon, pero gracias a Dios no le pasó nada, a mi mamá tampoco; me ha tocado todavía ver uno que otro alacrán”, haciendo referencia a que nuestra entidad es reconocida por ellos.

Para la señora Alicia Torres Fournier, Durango tiene tantos lugares que pudiera considerar como favoritos, pero destacó que “hay muchos, me encanta Nombre de Dios, ya que me trae muchos recuerdos todo lo que son sus ríos, el Río Melones, todos los que están ahí; hace un año fui otra vez y cada vez que uno pisa un lugar tiene recuerdos muy bonitos, porque nosotros crecimos en el campo, mis papás, mis tíos y toda la familia Torres nos juntábamos los domingos y era la magia de verdad; porque nos llevábamos nuestros trajes de baño y nos la pasábamos en el río, no sabíamos nada de otros lugares, yo nací en Durango y conozco todos los ríos, hay un lugar muy bonito en el que los amigos de mi papá y las amigas de mi mamá rentaban una casa para las cinco familias y ahí durábamos dos meses; en las lanchas con nuestros remos, cantando y con nuestros papás y nuestras mamás…. ¡Recuerdos inolvidables!, porque los vivimos así”.

Francisco González de la Vega, exgobernador de Durango, la coronó como reina / Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Agregó que se quedó con muy buena impresión de haber si Reina de la Ciudad en su 397 Aniversario de la Fundación, su coronación fue en lo que era el Cine Durango y fue exgobernador del estado, Francisco González de la Vega quien le ciñó la corona y le entregó el cetro.

Dijo que en aquel entonces todo estuvo muy bien organizado, “las gentes con un gran respeto, seguía paso a paso lo que me decían, no tuve ningún problema; a mí me regalaron muchas cosas, sobre todo vida, porque como quiera que sea mi papá había fallecido y diario abría mi corazón y todo lo que pasé me ayudó para seguir viviendo; porque mi papá ya no estaba y mi mamá ya tampoco se casó y triste por el luto… entonces me siento muy bien de haber sido Reina de la Ciudad, porque de verdad hasta fuimos a un mercado y me prestaron un vestido con alacranes pintados y me subí a un gran templete y bailé con las gentes de ahí, estaban encantados de la vida de que yo hubiera bailado con ellos, era una convivencia directa con la gente que de verdad es de aquí”.

Afirmó sentirse muy contenta de ser considerada todavía para algunos eventos de ex Reinas a donde ha sido invitada y hoy con esta breve entrevista para captar sus impresiones.

Los papás de nuestra entrevistada fueron los señores Jesús Torres Galván y María Cecilia Fournier de Torres, ambos finados, tuvo dos hermanos Jesús y Beatriz Torres Fournier; se casó con Armando Herrera con quien duró unida 48 años en matrimonio y de donde procreó a Beatriz (+), Armando, Ernesto, María Cecilia y Sergio Herrera Torres, tiene tres nietos y siete bisnietos.

Por último quiso enviar a la sociedad en el 460 Aniversario de Durango y dijo que “yo le diría al pueblo de Durango que no sacarán pedradas de boca u ojos, necesitan amar de verdad a Durango para estar disfrutando de este aniversario; cuando me dijeron que había ganado no lo creía y fue algo bello, porque a todos lados donde íbamos siempre era con mucho respeto hacía mi, los bailes eran hermosísimos y se disfrutaba plenamente de esas fechas”, concluyó.