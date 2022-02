Atole de Pinole

Santiago Papasquiaro, Dgo.(oem).-¡Hola mis queridos y estimados lectores! es un honor estar una semana mas con todos ustedes, que son quienes logran que este espacio exista, antes de empezar a saborearnos esta deliciosa columna, deseo que esta semana este llena de éxitos, felicidad , esfuerzo , fuerza y sobre todo de mucho amor.

Cada instante que pasa en la vida, cada día que vemos la luz del día, la llegada de la nostálgica noche, cada día en que nos levantamos de la cama y podemos caminar hacia las personas que amamos, abrazarlas y hacerles saber lo importante que son en nuestras vidas, no son más que una bendición y una oportunidad de vida, es la sra. Yolanda Sánchez Ríos, una hermosa mujer que se nota disfruta y aprovecha al máximo todas estas bendiciones que la vida le presenta, dejando a un lado todos los obstáculos que se le presentan, le deseamos lo mejor del mundo, ya que este seis de febrero celebrara su cumpleaños, esperando que lo disfrute al máximo al lado de su familia, no solo en esta fecha si no todos los días de su vida.

Erendira Ruiz, celebró la llegada de un año más en su vida. / Foto: Cortesía

siguiendo con las fiestas este cinco de febrero, la señorita la señorita Andrea Meraz Domínguez se encontrara de fiesta, ya que festejara el paso de un año más de vida donde se ha llenado de experiencias que la hacen una mejor mujer, por lo cual recibe una gran felicitación esta mujer de grandes cualidades tanto atléticas, como sentimentales, porque sabe ser una gran amiga, hija y hermana.

Pemela Ochoa Jaquez es una chica de gran belleza, con gran personalidad, una mirada que deja sin aliento a más de uno, pero además de todo es una joven mujer muy sencilla, la cual cuenta con muchas amistades por su nobleza y calidad como persona.

Una mujer de madera fuerte, de personalidad noble e intensa a la vez, con mucha presencia, toda una dama es la Silvia Estrada Mota , a quien le mandamos una felicitación con mucho amor de parte de su familia que la aman por sobre todas las cosas, y le desean una vida llena de dicha, salud y bendiciones, con motivo de la celebración de su cumpleaños este diez de febrero, agradeciéndole de todo corazón todos esos años de dedicación, entrega y amor.

Sin duda alguna encontrar a un amigo es encontrar un tesoro invaluable, es caminar acompañado de aquella persona que si te ve caer te tendera la mano para ayudarte a levantar, quien te acompañara en los momentos más difíciles y por supuesto k en los que estén llenos de felicidad estará presente, y así es la joven lupita Figueroa Hernández, una gran compañera y amiga, deseándole lo mejor del mundo, ya que este tres de febrero estuvo celebrando su cumpleaños.

Una mujer muy dedicada, con grandes expectativas en la vida y con muchísimo amor para darle a su familia es Mariela Gallarzo Nevárez, la cual lucha por que todo lo que se propone se cumpla y de la mejor manera, poniendo en cada cosa su esencia y deseo de ser el mejor.

Una felicitación con mucho cariño para la guapa Silvia Judith lozano meza, ya que el este diez de febrero estará de manteles largos al cumplir un año más de vida, un año en el que ha vivido experiencias buenas y malas, pero siempre tomado de la mano a su familia; quien recibe una gran felicitación, deseándole todo lo mejor del mundo, que dios lo colme de dichas y bendiciones.

Cada día, cada año es una bendición, cada luz de día recibida, cada enseñanza de vida, cada experiencia llevada por la vida, es una bendición, cada amor entregado y recibido es una bendición, cada error cometido y tropiezo en el camino da oportunidad por cada día conseguido el reparo y la esperanza de seguir, este ocho de febrero la señora Melissa Orozco Villa estará celebrando su cumpleaños por lo que le deseamos mas años llenos de bendición y felicidad.

La guapa Sandra Duarte Cardiel, en toda la extensión de la palabra es una mujer de esfuerzo y lucha, siempre atenta y buscando el bienestar para los mas su familia, sin duda alguna una mujer de gran entereza y de muchos logros en su vida, tanto personales como escolares.

El titulo de la señorita más guapa esta semana es para la señorita Mia Quezada Soto, es una chica muy interesante para la mirada masculina, por su sin fin de cualidades físicas, en su personalidad ha demostrado ser muy sencilla, inteligente y de grandes sentimientos.

Continuando con las fiestas y los festejados esta semana, una felicitación para la señora Brianna García Arredondo quien este siete de febrero estará apagando una velita más en su pastel, por lo que recibe una felicitación con mucho cariño, esperando que cumpla todas sus metas y siga adelante sonriéndole a la vida día a día al lado de su hermosa familia.

Una mujer con muchas ganas de salir adelante, a pesar de todos los obstáculos de la vida, que esta mas que decidida a disfrutar de la vida al máximo, en compañía de quienes la quieren en la señorita Nataly Gallegos Pérez a quien siempre vemos muy sonriente y con mucha alegría de vivir, una señorita que se esfuerza día con día por dar lo mejor de si y sobresalir por sus múltiples cualidades y habilidades.

La guapa Adriana Solís Jiménez es una jovencita llena de ambiciones, que siempre consigue lo que quiere gracias a su esfuerzo y que es muy convincente en todo lo que hace, siempre la podemos ver con una gran sonrisa que contagia toda esa alegría que la caracteriza.

Continuando con las celebraciones y fiestas, una felicitación para Diana Mejorado Gutiérrez, ya que este cinco de febrero estará apagando una velita más en su pastel, una chava súper alivianada, con una gran vibra y una extraordinaria personalidad, esperando que se la pase de lo mejor al lado de su familia y de sus amistades que la quieren, respetan admiran simplemente por ser ella misma y existir en sus vidas, deseándole lo mejor del mundo, disfrutando a cada instante con su familia que son quienes más la aman…

¡felicidades y sigue adelante con tus sueños!

La familia es un regalo hermoso que cada persona posee, es donde se comparten sentimientos de amor y de paz, y la familia Carmona Espinoza posee todas estas virtudes y más, así que en estas fechas les deseamos que sigan siendo una familia tan bonita y le deseamos una feliz navidad.

Con gran entusiasmo la guapa Jatzeny Herrera Ávila se distingue por ser una señorita llena de energía, y alegría, mismas que comparte con sus amigas y su familia.

Una mujer que gusta de trabajar sin quejarse, y dar lo mejor de ella es la guapa Emily Quiñones Carrasco, una mujer con gran congruencia en sus palabras y su proceder, es una fina persona, que se ha hecho respetar y admirar por su excelente forma de ser.

Una mujer bella, no es aquella que viste lujos, ni los mejores olores, una belle mujer es aquella que con solo sonreír, hace que los que están a su lado, se sientan cómodos y felices Evelyn Gómez valles, es una guapa mujer con una manera especial de expresarse, sin temor a disfrutar de la vida, quien este seis de febrero , celebrará su cumpleaños, deseándolo que su vida este llena de buenas vibras, pero sobre todo rodeada de cariño y amor.

Grecia Hurtado López es una joven que siempre veremos sonriendo, dando lo mejor de si misma para salir adelante, llenado de cariño y comprensión a quienes estima y son parte importante en su vida, es hoy en día una de las jóvenes más bellas de la tierra pinolera y para muestra están esos ojos que son la ventana de su alma.

Wendy Pineda Chávez, una mujer en toda la extensión de la palabra, muy noble, sencilla y carismática, siempre luchando por sus ideales; tiene una belleza física deslumbrante, pero más sin embargo esto se opaca por sus grandiosa forma de ser, ahora bien está claro que es hermosa en una gran magnitud, la verdad es todo lo que un hombre espera de una mujer.

¿Quién dice que la belleza y la inteligencia no van juntas?... eso es un error y para muestra de que si se puede tener todo esto , tenemos a Karina González Acevedo siendo ella ya una mujer portadora de una belleza única, pero además de ello, sobresale por el esfuerzo que le dedica a sus estudios.

Santiago Papasquiaro, es reconocido por ser tierra donde la belleza de la mujer es excepcional, lugar donde las mujeres son hermosas cual ramo de rosas Monserrath Ayala corral es sin duda un gran exponente de esta belleza hermosas de sentimientos y muy guapa físicamente, es una rosa que está floreciendo día con día.

Una felicitación para Paola Valverde Olaguez que estará festejando su cumpleaños este nueve de febrero, deseándole que se la haya pasado de las mil maravillas, que todos sus deseos se conviertan en realidad y que siga adelante luchando por lograr todas sus metas; porque siempre ha demostrado ser una gran mujer, de carácter, simpática, guapa, sencilla y luchadora,

La señorita Marisol Gaytán Alvarado es sin duda alguna una gran mujer, con entereza y nobleza, su belleza física, se complementa a un cien por ciento con su especial esencia, siempre está rodeada de gente que la quiere, ya que de ella emana una gran armonía.

Esta semana se corona como la señorita simpatía Nohelia Barraza Contreras, es una chava con un gran atractivo, pero no por ello es inalcanzable, es una joven muy sencilla y noble, que brinda su amistad y cariño a quien saben ser sinceros con ella.

Una felicitación para la guapa Nicole Medina Díaz puesto que este tres de febrero, estuvo apagando una velita más en su rico pastel, una mujer que disfruta de la vida y de compartir buenos momentos en compañía de su familia, actualmente la podemos ver dando siempre lo mejor de si mismo para cumplir sus metas, felicidades en su día y en hora buena.

Francia Carrera Vázquez es una joven muy linda de una dulce mirada, a pesar de su carta edad a demostrado ser una mujer muy inteligente y sencilla, capaz de contagiar de alegría a todos, por su simpatía y carisma.

Desafortunadamente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes recordarte que la próxima semana tu y yo tenemos una cita, la cual aguardaremos ansiosos para seguir indagando en los secretos de este atole de pinole, recuerda que este espacio fue hecho por ti y para ti