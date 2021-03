Carolina Jacqueline Ocampo, modelo y ex reina de belleza

Ha pasado por diferentes etapas en su vida, una modelo reconocida y ex reina de belleza, no imaginaba que el ser modelo profesional le daría la libertad para convertirse en una emprendedora exitosa, donde su objetivo es empoderar a las jovencitas aspirantes en el mundo del modelaje, esto y más nos compartió la guapa, Carolina Jacqueline Ocampo, quien hoy se siente plena en su papel de madre, esposa y profesionista.

Nuestra guapa entrevistada cuenta con una carrera muy nutrida, ¿Actualmente a qué te dedicas? “Soy Business Management (Manejo o administración de Negocios), además me dedico a ser Agente de Seguros, licenciada con más de 20 años de experiencia, empresaria en oficina de Seguros “Estrella Insurance” y mi Academia de Modelaje “María Bonita Modeling Agency”, comentó.

Trayectoria

Fue reina de la Cámara de Comercio e Industria para las festividades mexicanas el 5 de mayo en Chicago, en el año de 1993-94. Miss Suzuki Durango 1994, finalista de Nuestra Belleza Durango 1995. Modelo exclusiva para salones María de México en el año 1994-96 cumpliendo con su gira en la ciudad de México, Aguascalientes y Mazatlán, modelo para la Casa de Modas Alberto Ramírez 1996-98, cinco comerciales de televisión en Durango, en el año de 1994 a 1998.

Carolina llegó a vivir a Chicago en el año 1998 y continuó realizando trabajos como promotora de marcas, además fue finalista en el Certamen de la Sociedad Cívica Mexicana de Illinois para celebrar las festividades de la Independencia de México en Chicago en el año 2001. A partir del 2002 preparó candidatas para certámenes de organizaciones comunitarias y culturales.

Y como toda una empresaria, abrió su agencia de Modelos en el 2013 y hasta el presente se han realizado 14 generaciones, esta agencia provee cursos de empoderamiento personal, imagen y modelaje. Son cursos para niñas y jovencitas de entre 7 y 27 años de edad. Los cursos se imparten en las ciudades de: Illinois: Aurora, Schaumburg y Chicago, al finalizar el curso se realiza un evento de graduación en donde acuden personalidades, diseñadores, estilistas, fotógrafos y gente del medio, cuenta nuestra entrevistada.

Su misión

Es formar modelos de pasarela para las grandes plataformas de la industria y para diseñadores internacionales, las próximas reinas para diferentes certámenes de varias organizaciones, así como formar líderes en nuestras comunidades. La agencia de modelos es un concepto que llegó y se convirtió en la academia pionera de la comunidad latina en Illinois, en donde ha permitido a nuestras jóvenes obtener esta formación única, dijo al respecto.

Carolina, apoya las organizaciones culturales con la preparación del grupo de participantes para elección de sus reinas en donde otorgan becas de estudio universitario. Fomentando la educación y nuestras raíces latinas en Chicago. Por mencionar algunos: “Miss Mexican Heritage” del Centro Cultural Mexicano del condado de Dupage (Mexican Cultural Center-DuPage), Festividades de elección de reinas para “Miss Fiestas Patrias Aurora” y otros certámenes como “Miss Portada” para la prestigiosa revista “Sweet 15 Magazine”, ha sido promotora de educación para St Augustine College en los diferentes festivales y eventos educativos del 2016 al 2019 en Chicago y ciudades cercanas.

Foto: Cortesía

Ha logrado romper los estereotipos de la edad al ser modelo de pasarela, actualmente para reconocidos y prestigiosos diseñadores de moda, los cuales son: Claudia Soto Urrutia de origen duranguense que radica en Aurora, y con Ronald Rodríguez de origen Puertorriqueño que radica en Chicago, para el “Congreso de Moda y de Negocios” para la organización de mujeres empresarias “AMMJE” llevado a cabo en Durango, Dgo., en octubre del 2018. Otras participaciones especiales en Chicago para la diseñadora Alesia Chaika en la plataforma de la semana de la moda “Midwest Fashion Week” octubre 2018 y para la diseñadora de origen colombiano, Luchy Manjarres Cohen de la marca “Luchy” para el evento “Empowering Stars Runway” precisamente organizado por María Bonita Modeling Agency llevado a cabo en octubre 2020.

Actualmente está iniciando una etapa increíble, como Directora estatal del estado vecino a Chicago, llamado Wisconsin, USA de los certámenes Mexicana Universal y Nuestra Latinoamericana Universal 2020/2021.

-¿Cómo es un día normal en la vida de la profesora Carolina Ocampo?

“Un día normal para mí como directora es estar presente en cada una de las clases o ensayos que impartimos. Por la mañana voy un rato a la oficina de Seguros y por la tarde voy a los ensayos. Me aseguro que todo se esté llevando a cabo con calidad y atención personalizada. Conozco a cada una de las chicas y estoy al tanto de sus avances, las apoyo en su desenvolvimiento y sus coreografías, de sus pasarelas. Lo gratificante es formar parte de su historia, ver una bonita y positiva transformación en ellas”.

-¿Cuál es el papel que tu consideras que juegan las agencias de modelos en la vida de toda mujer?

“En mi opinión, las agencias de modelos juegan un papel importante en la vida de las personas que se quieren convertir en modelos. Les da un crecimiento personal, una seguridad, un realce en su imagen y un empoderamiento personal y profesional. Las herramientas que adquieren las podrán utilizar para toda su vida”.

Algún consejo que envíes a las jóvenes modelos: “Mi consejo es que sean firmes, que lleven consigo sus valores muy arraigados y recuerden que la calidad humana va primero ante todo. Las personas que valoran lo aprendido, son agradecidas, sabrán aprovechar de muchos beneficios a futuro. Mucha gente vive de esta carrera y es muy respetable porque requiere de muchos sacrificios”.

Foto: Cortesía

Nuestra guapa entrevistada nos comenta que sin el apoyo de su familia nada de esto habría sido posible para poder llevar a cabo tantas actividades, su hijo mayor Alejandro Acosta, de 21 años de edad, está por graduarse de la carrera de sistemas en computación, de la universidad de “DePaul University” en Chicago. Sus pequeños hijos son David Terán de 9 años y Anthony Terán de 8 años, que cursan cuarto y tercer año respectivamente, además con su esposo Byron Terán, actualmente son socios en las oficinas de Seguros.

Carolina asimismo nos confió, “Mi mamá ha sido parte importante al estar más al tanto de mis hijos, pues me permite trabajar con más tranquilidad en ese aspecto y poder cumplir con mis compromisos de la agencia de María Bonita Modeling, y otras veces con Estrella Insurance, ahora también mi hijo Alejandro que ya está grande también me apoya con los más pequeños y también en mis eventos. Estoy muy agradecida con Dios por mi familia y ver crecer a mis hijos sanos, alegres e inteligentes. Como buena latina y en este caso mexicana, llevamos nuestras tradiciones y costumbres muy arraigadas en nuestro estilo de vida, aunque me ha tocado adaptarme al estilo americano en algunas cosas, como son las leyes y en el área laboral, dijo.

-¿Qué haces durante tus ratos libres?, “En mis ratos libres me gusta ver películas de historia, los documentales, conocer de nuestra cultura y la de otros países, ver las series de diseñadores de moda y de modelos. Mi color favorito es el morado. Mi comida favorita es la mexicana, la de mar y la italiana. Cuando visito Durango no puedo resistirme a nuestros antojitos”, sonríe.

-¿De alguna manera te afectó esta pandemia ocasionada por el Covid-19?

“Este año que se ha puesto difícil con lo del Covid-19 y la pandemia allá afuera, a mí dentro de mi hogar y en lo personal me afectó de una manera positiva me acercó más tiempo para estar con mis hijos, yo disfruto mucho un día en casa estando junto a ellos, vemos películas, ordenamos pizza, jugamos, reímos de nuestras pláticas, la casa es un hogar más cálido ahora con el encierro, comparado con lo de antes que yo andaba de aquí para allá. En casa nos mantenemos ocupados, pues ellos, los tres, están llevando sus estudios desde la casa de manera virtual y yo me estoy adaptando a trabajar en casa como “home-office”.

-Un mensaje para la sociedad acerca de lo que estamos viviendo con la contingencia generada por Covid-19:

“Al principio cuando comenzó lo del Covid-19 fue tan de repente que en lo personal me afectó, pues yo trabajo afuera tratando con mucha gente, en eventos y realmente disfruto mucho, pero de un día para otro ya no podíamos salir para nada porque todo esto asustó mucho, en las noticias todo el día hablaban de la pandemia y los conteos de las personas que iban perdiendo la batalla contra el virus. A todos nos está impactando de diferentes maneras, hemos visto casos de pérdidas de personas más cercanas, hemos visto que a muchos les está afectando con ansiedad, con miedos, depresión y hemos visto bastante desempleo. Sin lugar a dudas este virus vino a cambiarnos la vida, a valorar todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros trabajos, etc. Vamos a ser personas totalmente diferentes, con mucha más conciencia de ahora en adelante, como un antes y un después. Los estilos de vida y los trabajos van a cambiar. Va a ser de manera más independiente con nuevos tipos de trabajo. Se ha puesto de moda el trabajar desde casa y nos está tocando adaptarnos. Recomiendo que resistamos, seamos pacientes pues estamos cambiando una etapa y comenzando una nueva, ponernos en manos de Dios para evolucionar. Seguir luchando por cumplir nuestros sueños. Cuidarnos cada uno de nosotros y cuidar de los nuestros. No bajar la guardia, practicar el distanciamiento social, usar cubrebocas y lavarnos las manos constantemente”, afirmó.

Durango es mi bella ciudad donde crecí, me brindó valores, gusto por el arte y conocí de cerca mi enriquecida cultura. Foto: Cortesía

Un mensaje que le envíes a la sociedad duranguense: “Durango es mi bella ciudad donde crecí, me brindó valores, gusto por el arte, la educación y conocí de cerca mi enriquecida cultura. Su gente es cariñosa, de buen corazón y de grandes valores. Yo deseó que la gente siga manteniendo estas cualidades que los caracteriza, que los hace ser especiales y que sus ganas de salir adelante prevalezcan”, finalizó.