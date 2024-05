El 50 por ciento de las empresas en Durango no tuvieron utilidades, por lo que en esta ocasión no podrán cumplir con el pago de dicho incentivo a los trabajadores, informó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez, quien reconoció que no todas las empresas tuvieron utilidades.

Te recomendamos: Gobierno de Durango y SNTE acuerdan plazos para pago de prestaciones

Explicó que esto se debe a las complejidades que se presentaron durante el año 2023, donde hubo muchos altibajos en materia económica para la Iniciativa Privada, “hubo meses buenos, meses donde se pudo recuperar, pero realmente hubo otros meses donde se tuvo que aguantar para poder mantener los empleos y la empresa en condiciones”, comentó el empresario local.

Esta situación provocó que en muchas de las empresas de Durango, no se pudieran generar utilidades, principalmente en el sector de la construcción, comercio, algunas más en el sector textil, y lo más difícil lo tuvieron los restauranteros; según informó.

Solo el 50% de empresas en Durango pagarán utilidades/ Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

En el caso de la industria, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Joana Soto Quintero, dijo que cerca del 15 por ciento de las empresas adheridas a este organismo ya comenzó con el pago de dicha obligación.

Informó que pese a que todas las empresas están obligadas a realizar este proceso “y nos encantaría que las utilidades fueran más altas con base a una ganancia económica”, señaló que desafortunadamente no todas estas lograron obtener recursos para ello, por lo que “quienes han tenido, ya han iniciado con este proceso”, dijo.

Imagen ilustrativa / Solo el 50% de empresas en Durango pagarán utilidades / Foto: Crisanta Espinosa Aguilar / Cuartoscuro.com

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a recibir una parte de las ganancias que obtiene el patrón derivado de la actividad productiva que realiza la empresa. Aplica a aquellos empleados que hayan laborado por más de 60 días en una compañía cuyo monto de utilidades fue de 300 mil pesos o más, esto con base en la declaración fiscal de un año anterior, es decir, 2023.

Por lo que los patrones tienen del 1 de abril, al 30 de mayo para realizar el pago de esta obligación a sus trabajadores que presten sus servicios en una empresa de carácter moral; mientras que quienes laboran en una compañía registrada como persona física, deberán recibir el pago entre el 1 de mayo y hasta el 29 de junio.