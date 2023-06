Celebran 134 años de la fundación de la Primaria Profesor José Ignacio Soto

Fue una mañana muy emotiva para la comunidad de la Escuela Primaria No. 13 “Profesor José Ignacio Soto”, ya que se llevó a cabo el evento conmemorativo de su fundación, en el marco de la celebración de los 134 años de su fundación y 75 años de la reinauguración del actual edificio, el cual se encuentra ubicado en calle Pereyra No. 109 Ote., de esta ciudad.

Los presentes fuimos testigos de la historia de esta prestigiada primaria, ya que se honró con la presencia de muchos de sus ex alumnos que se dieron cita para entregar sus memorias al anecdotario de la escuela, y asimismo se llevó a cabo una Galería Fotográfica, con lo cual se pretende inspirar a las nuevas generaciones de niños que se forman en las aulas.

En la mesa de honor estuvieron presentes, desde luego la anfitriona, directora del plantel, Profra. Brenda Virginia Reséndiz Lara, así como el Ing. Alfredo Herrera Deras, secretario de Desarrollo Económico y ex alumno de la escuela; asimismo presentes estuvieron el Profr. Óscar René Meza Cisneros, secretario de la Secc. 44, Profr. Eleazar García Ortiz, director Esc. Prim. No. 11; el M.C. Abraham Salazar Hernández, Supervisor de la Zona No. 2 Educación Física; Mtra. Nancy Gustafson Estrada, Jefa del Dpto. de Bibliotecas Municipales; M.C. Ivone Reyes Martínez, Ptra. de la Sociedad de Padres de Familia.

Ese día compartieron anécdotas ex alumnos, como lo fue el señor Nicolás Villa Lara, quien estuvo en la generación de 1956-1961, a él se le quebró la voz al mencionar: “Me ahoga la emoción, yo soy ex alumno de esta escuela No. 13 al recordar aquellos tiempos no había pavimento, eran puras nopaleras, no sé sí recordarán que antes estaba en Patoni y Felipe Pescador, ahí cursé mi estudio desde kínder y primero y segundo, y como se dijo antes nos quitaron de ahí, antes los alumnos eran hijos de los ferrocarrileros y nos pasaron a las bodegas del Ferrocarril, se dividieron los grupos y eran de puros niños, no había niñas, salíamos al recreo al Jardín Hidalgo…”, fueron unas de las anécdotas que recordaron los ex alumnos como lo fueron también Herrera Deras, Dr. Vicente Matías Soto Ávila, Profesor José Humberto Flores, entre otros.

La M.C. Reyes Martínez narró la historia, expresando “Allá por el año 1889, en alguno de los vagones del Ferrocarril, ahí se atendía la formación académica de los hijos de grandes empresarios, y de empleados de confianza, para 1892 cuando el gran Ferrocarril llega a Durango, una de las novedades para los habitantes de la capital era descubrir a ese vagón, el No. 13. El vagón 13 iba y venía y así fue por algunos años, hasta que un día en el Instituto de Niñas hoy “Museo del Aguacate”, unas estudiantes de esa escuela emprendieron un innovador sistema de enseñanza para los niños más desfavorecidos de la capital y en ese proyecto alguien vio ahí la posibilidad de que la 13 dejara de ser un vagón para establecerlo como una institución”.

Asimismo agregó “Fueron muchas las generaciones de niños varones que se formaron en aquel instituto de Victoria y Aquiles Serdán, hasta que el 1913 hubo un incendio y se consumió en cenizas, luego por convocatoria de Raymond Bell, decidió apoyar a los niños de la Escuela 13 permitiendo que tomaran clases en calle Patoni y Felipe Pescador, siendo Escuela 13 “Unión y Progreso”, sin embargo un día se tuvo que disponer de esa propiedad, entonces el edificio luego se construyó en terrenos donados por los Ferrocarriles Nacionales de México, y un sábado 17 de abril de 1948, reinauguraron este edificio actual”, finalizó.

Finalmente se pasó a la Galería Fotográfica y a tomar la foto del recuerdo con autoridades y ex alumnos con quienes se brindó.

Enhorabuena para toda la comunidad de la Escuela 13, que viva por muchos años más. “Un niño, un profesor, un lápiz y un libro, pueden cambiar el mundo”…Anecdotario junio 2023.