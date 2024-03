Mi defecto es mi mayor virtud: Cynthia Molano

“Mi defecto ha sido mi mejor virtud”, dice la activista y política coahuilense, Cynthia Molano Serna, quien hoy se siente orgullosa de ser aquella mujer inspiradora que abrió camino a las personas que al igual que ella son de talla pequeña y ahora han ocupado espacios en la vida pública del estado.

“Para que yo pudiera abrir ese camino, antes tuve que aceptarme”, y es que tal como lo señala “cuando te amas tal como eres, vienes a ser feliz”, dijo minutos antes de tener una charla con jóvenes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), quienes en su ciclo de conferencias programadas por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUD), para conmemorar este 8 de marzo.

Cynthia enfrente dos retos, pues es una mujer de talla pequeña, y aunque eso le ha traído inseguridades, miedos y quizás hasta enemigos; ella prefiere ver el vaso lleno y ser optimista ante la situación que le planteó la vida, pues en definitiva, no fue una decisión nacer así, “fue lo que nos tocó y se acabó”, dijo tajante al hablar sobre el proceso que le llevó superar las burlas de quienes desconocen la lucha interna que tienen las personas cuando tienen una condición diferente al resto de la población.





Sin duda, educar a la población es una de las misiones más importantes de la humanidad, pues los niños no nacen con malicia, son acciones aprendidas de los adultos, “nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que respeten (…), no te pido que me aceptes o me quieras, solamente cuando me veas pasar me respetes”, dijo.

Por eso, como parte de esta conmemoración del 8 de marzo, Cinthya se presentó en el patio cívico de la Facultad de Economía Contaduría y Administración (FECA), en donde el mensaje para las mujeres universitarias es “tenemos que movernos”, moverse de una relación en la que no están bien, en un trabajo que no las satisface, aprender a amarse y sabiendo que ninguna mujer está sola, pues allá afuera hay un equipo dispuestas a darlo por ti.

“No es tan fácil, pero si puedes vete”, dice al reconocer que como política se ha enfrentado a muchos retos, entre ellos el meter iniciativas y que estas sean rechazadas simplemente porque los diputados no tienen una discapacidad, ni un familiar con discapacidad, entonces no alcanzan a comprender el mundo de aquellos que viven con alguna condición en su cuerpo que los limita para realizar las actividades que para otros son normales.

Explicó que una de cada 25 mil familias puede llegar a tener a uno de sus miembros de talla pequeña, e incluso es una cuestión hereditaria y por ello es necesario crear un mundo en el que todos tengan cabida y desde el año 2019 presentó una iniciativa para generar un escalón universal, es decir, un banco que se encuentre de manera permanente en todo tipo de instalaciones a fin de ser un apoyo para quienes son de talla pequeña.

Coahuila aprobó dicha modificación a la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el año 2016 y a la fecha ya son tres los estados que la han incluido en sus legislaciones; de ahí la necesidad de que esta llegara a nivel nacional.

Pese a que fue presentada en el año 2019, antes de la pandemia, aún no ha sido ni siquiera discutida, “ya se van y no han discutido nada al respecto”, dijo entre risas; sin embargo esto no será un impedimento para que Cynthia junto a sus compañeras y compañeros activistas pugnen por brindar condiciones óptimas para quienes al igual que ella deben enfrentar un mundo hecho para personas de estatura alta.