En una doble ceremonia que tuvo como marco el bautisterio de la Catedral Basílica Menor de Durango se llevó a cabo el bautizo de Juan Martín y la presentación de su hermanita por sus tres años de edad de Sasha Celeste Tamayo Rentería.

Te recomendamos: Bautizo de los hermanitos Torres García

Para este momento tan especial en sus vidas los dos hermanos lucieron impecablemente ataviados y fueron acompañados por sus orgullosos padres Martín Alejandro Tamayo Arreola y Fátima del Pilar Rentería Magallanes.

Los padrinos de Juan Martín fueron Carlos Daniel Rentería Magallanes y Vianey Ríos Zavala, mientras que su hermana Sasha Celeste llevó a Cristal Berenice Magallanes Pérez y Ángel Axel Sánchez Arreola.

Celebran bautizo y presentación de Juan Martín y Sasha Celeste./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

En la emotiva doble ceremonia también estuvieron presentes los abuelitos de los pequeños, los señores Bertha Erika Arreola Salas, Martín Tamayo Rodríguez, Fátima Gisela Magallanes Pérez y Juan Carlos Rentería.

El sacerdote que se dignó a oficiar la doble ceremonia felicitó a los papás por su decisión de cumplir con estos mandamientos de la iglesia católica y los conminó a ellos y a sus padrinos a velar y encaminar a los dos pequeños en la fe católica a lo largo de sus vidas.

Dijo que si el bautismo no tiene poder de salvación, entonces; ¿Cuál es el significado del Bautismo?. El bautismo tiene importancia para cada creyente por la aparición frecuente dentro del Nuevo Testamento con 115 referencias claras.

Celebran bautizo y presentación de Juan Martín y Sasha Celeste./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Agregó que es una declaración pública de la fe de uno en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura declara que nosotros tenemos que profesar abierta y públicamente a Cristo. No ha de haber “santos silenciosos.” Por lo tanto el bautismo debe seguir inmediatamente la experiencia de Salvación porque al hacerlo, proclamamos la obra de Cristo hecha en nosotros.

Anotando que el bautismo es una identificación personal con Cristo y con su Iglesia. Y sobre la presentación de Sasha Celeste dijo que este acto o dedicación de niños es una práctica común en muchas iglesias cristianas, y a pesar de ello.

Celebran bautizo y presentación de Juan Martín y Sasha Celeste./ Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Y es la presentación o dedicación de niños. La presentación de niños es una respuesta pública de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado, donde manifiestan una clara comprensión de su rol como discipuladores de su hijo, con la ayuda del Espíritu Santo, orando que él o ella llegue a conocer, amar, y seguir a Dios.

Sin embargo señaló que la presentación de niños no es una ordenanza bíblica. Es decir, no existe ningún pasaje que obligue a los padres a hacerlo. Por eso la he definido anteriormente como una respuesta deseada de los padres.

Y concluyó diciendo que comúnmente se han presentado dos casos como el fundamento bíblico para esta ceremonia: cuando Ana presenta a Samuel, y cuando José y María presentan a Jesús.

Al término de la ceremonia familiares y amistades felicitaron a los papás y padrinos de los dos pequeños.