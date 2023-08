Conoce a Martha Rosales, Miss Teen Durango 2023

Martha Mariana Rosales Contreras, de 17 años de edad y estudiante del quinto semestre de bachillerato en la Academia Villa de Matel en Lerdo, Durango, recientemente fue coronada como Miss Teen Durango 2023 y en este espacio les presentamos una charla que sostuvimos con ella.

Su familia se encuentra integrada por sus padres Juan Mario Rosales Pérez y Silvia Contreras Silva, además de sus hermanos Nereida, Mario y Daniela Rosales Contreras.

Martha Rosales se prepara para el concurso nacional / Foto: cortesía |

Sobre ser Miss Teen Durango 2023, Martha asegura que "todo comenzó desde hace ya casi dos años, cuando decidí entrar en el mundo de los certámenes de belleza, comencé a buscar contactos en los cuales sabía que podría impulsarme en este medio, y fue como solita llego la oportunidad a mis puertas y entré en otro certamen de una marca diferente, comencé a prepararme arduamente para tratar de conseguir el título deseado, obtuve excelentes resultados sin embargo no se logró el objetivo, ya que logré un segundo lugar, no obstante el participar en éste me abrió demasiadas puertas, ya que conocí a muchísima gente importante que pudo ver mi talento y quedaron fascinados".

Tal fue el caso de Javier Murad, "quien fue mi jurado en ese momento y que es el director de Miss Coahuila, a él le encantó tanto mi desempeño que me dijo que él conocía al director de Miss Durango y que me pasaría su contacto para que yo pudiera representar a Durango y fue así como conocí a mi actual director Oscar Miranda, que en cuanto charlamos un tiempo él también quedó encantado con mi trabajo y decidió apoyarme para representar al bello Estado de Durango”, dijo.

En días pasados fue coronada como Miss Teen Durango 2023 / Foto: cortesía |

La fecha del concurso nacional no está definida, pero será en Bahía de Bandera, Nayarit y ahí precisamente nuestra representante habrá de promover a Durango y sus riquezas. “Durango es un estado con una belleza impresionante, es muy bonito y su gente es increíble, sin embargo lamentablemente no es de los estados más conocidos a nivel nacional, incluso si dices “Durango” en otra parte de México mucha gente no sabe ni siquiera dónde se ubica, por lo que mi objetivo por medio de redes sociales es impulsar a que más gente lo conozca, que sepan de las maravillosas atracciones turísticas que tenemos, que conozcan nuestra historia, nuestra cultura y sobre todo a nuestra gente, que Durango vibre y se haga sonar en todo México”, aseveró la encantadora joven.

Como joven que es Martha no deja de tener preocupaciones y afirma que “siendo una chica de 17 años y relativamente muy joven, hay situaciones que realmente me preocupan, pero más a largo plazo siempre me mortifico pensando en cómo estará el futuro si continuamos de esta manera, por ejemplo una de las cosas que más me preocupan es como poco a poco se va perdiendo la cultura en nuestra sociedad, cada vez somos más fríos, más irrespetuosos, menos empáticos, cada vez es más común como las personas pueden hacer maldades en la calle haciendo que ya no nos sintamos seguros al andar solos por nuestra colonia, ya no sabemos en quien se puede confiar y en quien no; otra cosa es la contaminación y el cambio climático ya es muy común que estemos llegando a los 40°C, que las calles estén llenas de basura o que los mares lagos o ríos estén contaminados, siento que esto no puede continuar así ya que, que nos espera a nosotros como jóvenes cuando crezcamos o peor aún, que les espera a nuestros hijos, ya no tendrán un mundo hermoso del cual disfrutar porque nosotros mismos nos hemos encargado de matarlo poco a poco”, dijo.

Es originaria del municipio de Lerdo, Durango / Foto: cortesía |

Y finalmente concluye diciendo que le preocupa es la inflación, “cada vez los productos que son necesarios para vivir van aumentando de precio hasta que se llegue a un costo excesivo en donde muchas de las personas no pueden pagar servicios básicos para sobrevivir, así que ya es muy común que las personas tengan hasta dos empleos para poder solventar sus gastos o peor aún buscar dinero de una forma ilegal, esto me hace pensar en tantas preguntas como: ¿Cómo haré para mantener una familia en un futuro?, ¿las cosas estarán tan caras que no podré pagarlas?, ¿tendré que matarme trabajando para lograr vivir adecuadamente?. En fin, actualmente tenemos muchas problemáticas en nuestra sociedad en las cuales tenemos que trabajar”, aseveró.

Finalmente envió un mensaje a los duranguenses, “¡paisanos alcen la voz! hagan sonar a Durango ante todo el país, presuman sus raíces, su cultura, sus tradiciones y su gente den a conocer las bellezas que tenemos en nuestro estado, persigan sus sueños aunque todas las personas estén en su contra aunque no tengan apoyo, porque recuerden que cuando se cierra una puerta se abren 10 más, siempre hay que buscar la manera de salir adelante hasta llegar a nuestro propio éxito personal y sobre todo siempre hagan las cosas con pasión puesto que solo así disfrutan lo que hacen y les sale de una mejor manera; siempre que hagas algo, hazlo hasta llegar a la perfección porque lo perfecto no existe pero te quedará excelente”.