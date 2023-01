Depresión infantil: ¿Cómo detectar los síntomas en niños y adolescentes?

En el “Día Mundial de la Lucha contra la Depresión”, la psicóloga Erika Lizbeth Reyes Morales, quien ejerce esta profesión desde hace ya casi tres años, y quien además es licenciada en Educación Preescolar y supervisora de Educación Preescolar señala que la depresión también afecta a los niños y adolescentes; ella a raíz de la pandemia comenzó a trabajar en la especialidad con los niños, con su proyecto El Emocionario.

De acuerdo con la especialista, de la depresión se destaca la tristeza permanente, pérdida de interés o placer en las actividades de la vida cotidiana.









¿Cómo identificar la depresión en los niños?

“La depresión es una enfermedad y anteriormente se creía que solo se presentaba en adultos, pero en las últimas décadas los avances en neurociencias ha demostrado que también nuestros pequeñitos pueden llegar a presentar este tipo de problemas de salud mental, entonces la depresión infantil se puede presentar de dos formas con un exceso de energía, cuando los pequeñitos a lo mejor eran más tranquilos y no dejan de moverse, empiezan hacer berrinches, se muestran más irritables o bien cuando hay una inactividad, cuando el niño deja de jugar, es síntoma de que algo grave está sucediendo, cambian hábitos de alimentación, de sueño, cambia el movimiento que realiza el niño, la actividad, el rendimiento escolar”, expresó Reyes Morales.

Erika Lizbeth Reyes Morales, psicóloga y fundadora de El Emocionario / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Respecto a qué edades se empieza a manifestar en los niños la depresión la especialista señala que depende del enfoque en que se maneje, "yo en el consultorio sí presto atención a partir de los cuatro años, la depresión necesita seis meses o más para poderse instalar, pero empiezan a identificarse algunos rasgos depresivos, entonces es a lo que hay que prestar atención”.

Por ello la psicóloga comparte cómo se puede prevenir la depresión en los pequeños.

Prestar atención a los cambios

Identificar modificaciones en la conducta del pequeño

Considerar factores de riesgo, como los sicosociales tienen que ver con las relaciones que el niño mantiene con otros niños.

"Después de la pandemia muchos pequeñitos y adolescentes han estado aislados, no conviven más, niños que no quieren regresar a la escuela, que les está costando adaptarse, pero también podemos tener factores familiares hereditarios, de alguna persona mamá o papá, abuelos, que han presentado depresión en la familia, factores cognitivos, rendimiento académico, si el niño ha estado expuesto al tipo de violencia sexual, violencia familiar, o incluso el consumo de algún tipo de sustancia, falta de sueño o aumento de sueño, mayor apetito, menor apetito, todos los que son polos tenemos que prestar atención, que deje de jugar, que empieza a volverse más iracundo con sus compañeros, más berrinchudo”, afirmó.

¿Cómo tratar la depresión en los niños?

“Siempre es necesario que los padres puedan acudir a un psiquiatra o psicólogo primero, para que pueda evaluar si el niño presenta o no depresión, para ver el grado de depresión, porque si estamos hablando de un grado de depresión mayor o severo, posiblemente va a requerir también un acompañamiento de fármacos, o una sustancia extra para que todo su organismo vuelva a restablecerse”, afirma la psicóloga.

Dentro del consultorio la experta explica cómo se debe tratar a un niño con depresión, el ajuste en casa y el acompañamiento son primordiales; "que la familia se pueda sentir segura, confiada y que puedan acompañar a los niños de una manera más amorosa, más respetuosa, yo creo que esto es base, y es que efectivamente el trabajo de los niños y adolescentes es llamar la atención para sobrevivir, cuando un niño no tiene el amor y el cuidado que necesita, su cerebro y su organismo van a buscar una manera de pedirlo, está pidiendo eso para que no se lastime, entonces esto es gravísimo y otro rasgo que es importante es ver si no hay “cuting”, si no se están cortando los pequeñitos, no todas las autolesiones indican depresión, pero si es un signo importante”.

Respecto a cómo los padres de familia reaccionan cuando se presenta en un niño el intento de suicidio Erika Reyes destaca que precisamente "el niño está intentando llamar su atención porque algo no está bien, ya sea el afecto, la compañía, comprensión, a lo mejor hay mucha autoexigencia, negligencia o abandono, entonces sí se requiere que también papás se responsabilicen, y la conducta de los pequeños es un síntoma de la situación familiar, en lugar de castigar, regañar o juzgar hay que buscar ayuda y una forma más sana de acompañarlo cuando ya hay un intento de suicidio no debemos de esperar, la atención tiene que ser urgente e inmediata”.

Finalmente la especialista señaló, "yo siento que Durango ha sido muy golpeado estos últimos años, llegó la pandemia, después toda la situación de meningitis, nuestros niños y adolescentes han pasado por muchas pérdidas, la pandemia en sí misma ya originó una ansiedad existencial porque nos recordó que la muerte es algo real, tenemos que trabajar para que nuestros niños tengan que verse cada vez menos ante la posibilidad de tener esa decisión, cuando la depresión es muy grande el niño ya no puede salir del dolor, entonces termina por intentar o cometer un acto suicida tenemos que mostrarle que hay otras formas”, dijo.

Por ello las redes de apoyo en la familia son fundamentales para los pequeños, "muchas veces como papás es difícil aceptar que tu hijo puede llegar a tener un problema, hay que orientar hay que convencerlos de que ir al psicólogo no tiene nada de malo, porque todavía lo vemos así, “al psicólogo solo van los locos”, y no es así, la salud mental es como ir a cualquier otro especialista, nuestros niños y adolescentes requieren estar en las mejores condiciones para disfrutar de su vida”, finalizó.