Duranguense crea 25 nuevos sabores de donas gourmet

José Eduardo Ruelas Jaquez es un duranguense cuya imaginación le ha permitido crear un imperio que aporta a la gastronomía duranguense, se trata de Donuts King, un emprendimiento de donas en las que ha creado 25 sabores que conquistan los paladares más exigentes.

Con tan solo 24 años de edad ya cuenta con su negocio propio el cual ha ganado popularidad entre los duranguenses. Apoyado siempre por su madre Cecilia Mayela Jaquez Lira y su hermana, Michelle, ambas lo animaron a emprender y cumplir su sueño: experimentar con los sabores.









¿Cómo nació Donuts King?

La demanda de la gente por las donas gourmet fue el principal motivo que lo impulsó a iniciar con este negocio, según relata comenzó a vender donas tradicionales sin contar con un establecimiento físico, "aparte de un simple pan o una simple dona querían algo más, algo novedoso, que cada vez que fueran a comprar una dona pudieran probar un sabor diferente y no siempre tener lo mismo, así cada quien podía también identificarse con un sabor", recuerda con una sonrisa en el rostro.

José Ruelas, el duranguense que creó 25 nuevos sabores de donas gourmet / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Poco a poco José Eduardo fue materializando su idea hasta que hace aproximadamente hace dos años estableció su sucursal, "mucha gente ya me pedía o me exigía que tuviéramos un local físico, para ir y poder consumir los productos y tener un lugar también donde consumir o para llevar, porque antes era solamente por redes sociales, entonces lo que me ayudó a expandirme fue el apoyo de la gente, en cuanto abrí el local, tuve un impacto muy positivo en el establecimiento”.

Donuts King llegó para conquistar a los amantes de las donas, pues en este negocio ofrecen más de 25 sabores de creación propia, para que las personas siempre puedan experimentar con el menú, el cual incluye sabores salados, en el cual aun hay poca variedad, pero pronto lo expandirán como lo han hecho con las donas-pizza o la clásica americana que es la dona de maple con tocino.

“Las donas son horneadas, esto facilita mucho más todavía el hacerlas, porque no se ocupa tanto tiempo en los hornos, lo cual es algo más accesible para nosotros”, destaca José.

La donas más populares son la de oreo vainilla y oreo chocolate, mientras que en el menú salado, la novedosa es la dona-pizza que mide aproximadamente 10 centímetros, está rellena de salchicha y chorizo, y es la más pedida, así que puedes escoger entre lo dulce como lo salado.

Su día comienza desde las 05:00 horas para preparar los pedidos para algunas escuelas a las que les surte, "esperamos a preparar donas, un café nunca puede faltar –ríe-, y de ahí salimos a repartir, para las nueve o 10 de la mañana ya está eso cubierto", posteriormente continúa con las tareas de su negocio, "puede ser creando diseños para la página, ir a buscar nuevos clientes para poder expandir más la marca, ya sea buscar y hablar con gente de gobierno para que conozcan nuestros productos y también poder surtirles a ellos".

Actualmente también estudia la carrera de diseño gráfico, por lo que invierte tiempo de su vida personal en dicha área, ya por la noche aprovecha para comprar insumos que requiere o para planear el día siguiente.





¿Cuál es la inspiración para crear el sabor e idea de una dona?

José asegura que su imaginación es su mayor aliada, "me gusta experimentar y me pongo a probar un sabor de tal cosa, digamos mazapán, y pues hacemos una cobertura que sepa a mazapán, y la ponemos a la dona, así se me ocurrió la dona de pizza, se me antojaba algo dulce pero también salado, pero que sea algo llenador tipo comida, entonces dije pues una tipo pizza, y así es como surgen las donas de pizza, y más que nada pues como cosas raras, que se me ocurren y después las voy mejorando y ya hasta que sale el producto final”.

José Ruelas, el duranguense que creó 25 nuevos sabores de donas gourmet / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Sin embargo, el duranguense también experimenta de acuerdo a los deseos de sus clientes, como lo fue en el caso de la dona de "Homero Simpson", la cual es la que más piden los niños.

Pero la novedad de su marca son los 25 sabores que José Eduardo creó bajo su sello personal, en los que se encuentran la dona regular:

Glaseada

Rompope

Vainilla

"Homero"

Cereza

Zarzamora

Capuchino

Mazapán

Chocolate

Fresa

Maple

En la dona especial se encuentran los sabores de:

Chocolate con crema

Pay de limón

Gansito

Napolitano

Duvalín

Cajeta,

Nutella

Choco oreo

Choco nuez

Choco fresa

Oreo

Moka

Y en cuanto a las saladas ofrecen los sabores de:

Pizza

Maple con tocino

El joven empresario espera que su marca Donuts King se expanda por toda la República e incluso internacionalmente, "ya estamos en proceso de franquicia también y próximamente ya se estará abriendo un local en Torreón, y ese sería como el primer paso que tenemos ya para expandirnos”, destaca sonriente.

Asimismo, llama a los jóvenes duranguenses a que no se rindan si están emprendiendo, "al principio sí es muy difícil, pues tienes muchos obstáculos, pero conforme vas avanzando realmente te salen las cosas como te vas esforzando y más que nada seguir adelante y pues mucha gente no pide ayuda, pero es bueno pedir ayuda, porque uno no puede con todas las cosas y entonces impulsarte de las personas que te rodean y de tus amigos”.

A José Eduardo le han otorgado reconocimientos como:

Primer lugar en la Expo FECA con –“Más Creativo”, -“Más factible”.

El Premio Emprendedor 2021.

Ganador de los premios IMJ 2021 por mejor proyecto emprendedor.

Reconocimiento en foros de orientación vocacional.

Reconocimiento en premios “Soy UJED”.

Constancia en taller de liderazgo y trabajo “CEFOP”.

Reconocimientos deportivos con equipo Donuts King, entre otros.





Finalmente José Eduardo agradeció el apoyo incondicional de su madre “mi mamá es de las personas que nunca me han abandonado y que también gracias a ella nació Donuts King, pues ella fue quien me prestó el capital y le agradezco mucho”, señaló entre sonrisas.

Si tú deseas probar estas deliciosas donas puedes encontrar King Donuts gourmet ubicado en el local C-21 de Plaza Centauro en la ciudad de Durango, en un horario de 10:00 a 20:00 horas de lunes a sábado, también puedes realizar tus compras al número (618) 303-07-33 por Didi food o través de su cuenta de Facebook donde la encuentras como Donuts King.