Duranguense canta en los camiones para llevar el sustento a su hogar

Alejandra García posee una voz privilegiada, misma que le ha ganado el cariño y respeto del público más exigente: los pasajeros de los camiones de ruta en la ciudad de Durango. Ella canta por amor a sus hijos, pues es madre soltera de dos pequeños a quienes mantiene con la ganancia que obtiene de sus presentaciones en el transporte público.

La joven es originaria del municipio de Gómez Palacio, sin embargo desde hace algunos años se mudó a la ciudad de Durango en busca de una mejor calidad de vida.

Alejandra García canta en los camiones de ruta para llevar el sustento a su hogar / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango









Si la vida te da limones haz limonada

A temprana edad descubrió su amor por el canto, pero serían años más tarde cuando se animaría a compartir su don con el resto del mundo. "Me animé un día que vi a unas personas cantando en la calle y escuché el mensaje de 'haz cosas nuevas y no te rindas', entonces ese día no tenía que darle de comer a mis chaparritos y en la desesperación de no saber qué hacer dije por qué no, prefiero intentar esto", señala entre sonrisas.

Duranguense canta en los camiones de ruta para llevar el sustento a su hogar / Foto: cortesía | Alejandra García

Con valentía detuvo un camión y le pidió oportunidad al chofer para cantar, "empiezo con la canción 'Con los ojos cerrados" de Gloria Trevi' pero veo que todos van en sus ocupaciones, algunos descansando, otros en el celular, pero cuando comencé todos me prestaron su atención", ahí fue cuando la joven entendió que su voz era atractiva para el público y solo necesitaba educarla para aprovecharla al máximo.

Sin embargo no limitó sus presentaciones a los camiones, también lo hace en puestos de comida. Así se apropió de la calle y la convirtió en su mejor escenario, en donde ha conocido personas que le han brindado ayuda para que pueda mejorar, "la misma gente de Durango me ha tendido la mano", asegura.

Alejandra ha aprendido a conocer a su público y ofrecerles una presentación de calidad al interpretar las letras de las canciones, "yo las siento, ese dolor o felicidad de la que estoy cantando siempre la transmito". Gracias a su esfuerzo y dedicación ha podido adquirir el material necesario para continuar con su trabajo en los camiones de ruta.

La joven asegura que este trabajo le ha permitido ser el sustento de su familia, "he podido comprarles todo lo que necesitan y además darla un gustito, por eso y más estoy agradecida con toda la gente que me da desde un peso hasta 100, lo que sea su voluntad pero que sea de corazón", indica entre sonrisas.





Para ella este no es un pasatiempo sino un trabajo que le permite mantener a sus dos pequeños hijos. Su día comienza desde las 07:00 horas, cuando prepara a sus pequeños para ir a la escuela, una vez que los deja ella comienza a cantar en los camiones de ruta, aproximadamente a las 13:30 horas recoge a sus hijos y los deja en la casa de su madre, para poder continuar con su trabajo, su día puede concluir hasta las 21:00 horas, dependiendo del recurso que recaude.

Recientemente la historia de vida de Alejandra se viralizó en redes sociales debido a que una página en Facebook llamada Ex-Cuartel Juarez Exterior, publicó un video donde se le observa cantando en un puesto de comida ubicado en el Ex-Cuartel Juárez Exterior en la ciudad de Durango.

El video con una duración de 57 segundos cuenta con más de 5 mil me gusta y 311 comentarios, en el que los internautas destacan la belleza de su voz y otros agradecen la manera en la que interpreta las canciones.

Esta experiencia de vida le ha permitido darse cuenta que quiere llevar su carrera a un nivel profesional, por ello continúa con su educación musical además que sigue tocando puertas. Actualmente realiza presentaciones musicales en fiestas y eventos sociales privados, si te interesa contactarla puedes hacerlo directamente a través de su número telefónico 6181476337.