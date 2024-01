Elegancia y glamour en la pasarela del Instituto de Moda Aragón

El salón Mondän fue el escenario perfecto para que chicos y grandes desfilaran por sus pasillos, luciendo trajes únicos diseñados por los alumnos del reconocido Instituto de Moda Aragón, en donde deslumbró su creatividad, originalidad y personalidad a través de cada una de sus creaciones.

El glamour y la creatividad se apoderaron del lugar, donde destacaron las innovadoras propuestas de Myldred Rodríguez y José Vázquez, destacados graduados que tuvieron la oportunidad de exponer ante el público de arte piezas exclusivas.

Desfile de modas deslumbra en la pasarela del Instituto de Moda Aragón./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El evento, que reunió a alrededor de 300 personas, fue un derroche de talento y personalidad, presentando diversas colecciones que abarcaron desde la moda infantil hasta propuestas más actualizadas.





La pasarela inició con la presentación de la colección infantil "Ohana" de Keyla Ochoa, seguida por "Sweet Nightmares" de Marisol Valenzuela, también lucieron "Fairy Party" de Carolina Viggers, "I'm Like You" de Aurora Meléndez, "Culturalmente Eterno" de Leslie Morales, la llamativa "Hermanas en el Bosque" de Luma, "Beach e Sea Moana Party" de Blanca, "Dark Fantasy" de Scarlett García, "Sai y Co" de Ray, "Queen of the Show" de Marisol Valenzuela, "Cyber-238" de Leslie Morales y "Fleur D'amor" de Scarlett García.

Cada colección infantil fue una expresión única de creatividad y estilo.

Chiscos y grandes desfilaron con diseños únicos./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Myldred Rodríguez, una de las graduadas, se apoderó de la pista para presentar su colección "Esencia Fashionista", basada en la asesoría de imagen desde una perspectiva holística y de autoconocimiento. Inspirada en la famosa película "Sex and the City", la joven diseñadora reflejó el estilo personal de los protagonistas en sus creaciones.

Por otra parte, José Vázquez, otro de los destacados graduados, presentó la colección "Pote de Reina", que aborda la tematica de los concursos de belleza, centrándose en la calificación del atractivo físico, la inteligencia, los talentos y la personalidad de las aspirantes a ser la mujer más bella.

Cada colección fue una expresión única de creatividad y estilo./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Esta colección va dirigida a todas las mujeres que desean destacar en estas plataformas, así como competir por el título de la máxima exponente de la belleza femenina.

La diversidad fue la clave en esta pasarela, presentando diseños que iban desde propuestas futuristas hasta opciones más conservadoras y románticas. Los modelos, desde los más pequeños hasta los más grandes, desfilaron con elegancia y gracia, mostrando la versatilidad de la moda presentada por los estudiantes del instituto.

Marisol Valenzuela, presentó la colección "Cyber-238"./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Los estudiantes de quinto semestre también se destacaron en la pasarela, presentando mini colecciones que buscaban que cada uno de ellos encontrara su esencia y sello personal.

Fue así que la variedad de estilos y temas demostró la creatividad y la exploración artística que fomenta el Instituto de Moda Aragón.









Sobre el Instituto...

El Instituto Aragón destaca como el más importante en el ámbito de la moda en nuestra entidad, con 18 años de trayectoria que lo respaldan, así como cientos de profesionistas que han egresado de sus aulas para mostrar al mundo su talento a través de la moda.

Desfile de modas deslumbra en la pasarela del Instituto de Moda Aragón./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Su licenciatura tiene una duración de ocho semestres, equivalentes a cuatro años, en los que los estudiantes no solo podrán desarrollar sus diversos talentos, además obtienen múltiples conocimientos para incursionar en el mundo de la moda dentro y fuera del país.