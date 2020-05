Entrevista a Karen García Betancourt

Con 20 años de edad ella afirma que se prepara para mantenerse al cien su carrera teniendo la mente abierta, “ya que el aprendizaje es constante. Mantener una buena actitud y disfrutar de lo que se hace”.

En todo momento sus padres le han brindado todo su apoyo para dedicarse a esto del modelaje, ellos son Jorge Arturo García y María de Jesús Betancourt, además de su hermana Sindy García Betancourt.

Los colores que más le gustan son el blanco y negro, la comida que más le agrada es la lasagna y en cuanto al cine, dice que le agrada mucho ver películas pero que no tiene una favorita en especial ya que es muy difícil elegir una.

Karen durante sus ratos libres le gusta mucho leer y escribir, otra cosa que disfruta mucho es bailar y desde pequeña aprendió varios deportes, pero su favorito son el futbol y natación.

Ella nos comentó qué fue lo que la motivó a dedicarse al mundo del modelaje… “desde pequeña tuve muchas críticas por mi físico y crecí pensando que ellos estaban mal, que en realidad todos somos especiales y únicos, pero no todas las personas piensan así, muchas personas se acomplejan por estas mismas razones y desde que empecé en todo esto, me gusta ayudarlas a sentirse cómodas consigo mismas, que se acepten como son y que no dejen que los limiten a lo que quieran ser. Esto fue lo que me motivó, ser la diferencia y ayudar a que más personas lo sean”.

La encantadora modelo comentó que recibió una invitación por parte de un miembro de la Agencia Garvam Models, fue en el 2017 para su concurso anual y desde entonces se dedica a ello. “Creo que en el mundo del modelaje, es importante mantener la mente abierta, ya que el aprendizaje es constantes. Mantener una buena actitud y disfrutar lo que haces”.

“Esta contingencia por Covid-19 no es tan mala como parece, teniendo en cuenta las medidas que se deben tomar y los cuidados al salir de casa” dijo la modelo Karen García Betancourt.

Nuestra entrevistada afirma que “me gusta conocer a las personas a lo largo de lo que voy haciendo, que me saquen de mi zona de confort y realizar grandes proyectos juntos. Hay que mantener los pies en la tierra, eso te ayudará a crecer”, finalizó.