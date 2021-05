Fabiola Yazmín Medrano participa en el Miss Teen Internacional

Sobre su Fabiola Yazmín Medrano González es el nombre de la joven que hoy engalana nuestras páginas de Círculos, ella tiene 19 años de edad y es estudiante de la licenciatura en educación preescolar y actualmente ostenta el título de Miss Teen International Municipio de Durango incursión en este tipo de eventos, nuestra entrevistada afirmó que “cuando elegí entrar a esta plataforma, fue algo que creí pasajero, sin embargo, al ser coronada, me di cuenta que esta oportunidad va para largo, me demuestra que soy capaz de cumplir mis metas y me va a ayudar a crecer más como persona, poner en práctica todas aquellas habilidades que tengo, me motiva mucho a seguir luchando para ganar la corona estatal y poner en alto el nombre de mi estado”.

Sobre la difícil situación que se vive actualmente, Fabiola dijo que “el covid-19 se ha vuelto un fenómeno que nos ha cambiado por completo la forma de vivir, situación que ha provocado una montaña rusa de emociones, perder a un familiar por este virus y no poder despedirse se vuelve una tortura mental para aquellas personas que por mala suerte lo han vivido. La pandemia nos ha quitado demasiadas oportunidades, por mi parte, como estudiante veo que la educación se ha deteriorado, no poder estar en las aulas complica el aprendizaje y las prácticas, por ejemplo, de los estudiantes de educación superior, ya que estas son demasiado importantes para el desarrollo profesional de los alumnos”.

Fabiola es Miss Teen International Municipio de Durango / Foto: Cortesía | Fabiola Yazmín Medrano

Ella afirma que desde pequeña, “he vivido con mi abuelita Teresa González Martínez y mi mamá María de Jesús Medrano González, soy hija única, pero siempre he estado acompañada de todas mis tías quienes han sido de gran apoyo desde siempre, además de mis primos y primas que han hecho un papel de hermanos para mí”.

La mayor parte del tiempo se la pasa escuchando música, “me gusta mucho bailar, mi color favorito es el morado y mi comida favorita son los tacos dorados y el menudo. En mis ratos libres me gusta quedarme en mi casa y disfrutar de la compañía de mi familia, pero la mayoría del tiempo me gusta salir con mis mejores amigos (as), a veces solamente a comer o a caminar mientras hablamos de cualquier cosa de nuestro interés”.

Ella considera que la imagen pública es importante al momento en que hace algo interesante que pueda dar un buen ejemplo, “generar empatía y apoyar a quienes quieren crecer, que demuestre que se pueden cumplir los sueños, pueden alcanzar sus metas y, así, darse a conocer mediante la publicidad, apoyar a ampliar la sociedad y sin dejar de luchar y ser constante para tener más oportunidad de tener éxito”.

Por último la encantadora reina de belleza quiso dirigirse a la sociedad duranguense y dijo que “luchen por sus metas, disfruten lo que la vida les ofrece y si tienen un sueño no dejen que nadie se los quite, cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida y que mejor que cambiarla para ser felices”.