Gabriel Rivera-Barraza presenta su libro en Madrid

“Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí” es el nombre del segundo libro escrito por el duranguense Gabriel Rivera-Barraza, reconocido publirrelacionista radicado en la ciudad de Nueva York y quien en días pasados lo presentó en Casa de México en la ciudad de Madrid, España.

Este libro está dedicado para la comunidad hispana de 50 millones de personas en los Estados Unidos, en él surge una nueva historia cautivadora, que captura maravillosamente la esencia de su herencia y el poder de los sueños.

“Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí” es una narración sentida centrada en un niño de 11 años, Isaac Tenoch, proveniente de una familia humilde del norte de México, específicamente del Estado de Durango. Desde muy pequeño, Isaac escuchó a su abuela materna y su inquebrantable confidente, Doña Francisca, quien le contó cuentos encantadores que encendieron su imaginación y lo transportaron a reinos desconocidos.

Distinguidas personalidades acompañaron a Gabriel / Foto: Cortesía | GRB

Estas historias alimentaron sus aspiraciones y lo impulsaron a imaginar un mundo más brillante y prometedor. A medida que transcurrieron los años, los sueños de Isaac evolucionaron y culminaron en una historia de autodescubrimiento en la que se transforma en el héroe de su propio viaje.

Gabriel Rivera-Barraza nació en Durango, México, es un narrador consumado que cree en el poder transformador de la literatura. Con "Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí"; Gabriel se ha embarcado en la misión de inculcar orgullo, conocimiento y ambición en los corazones de los lectores jóvenes. A través de sus palabras, imagina un mundo donde los sueños florecen y las culturas se unen, todo dentro de las páginas de una única y mágica historia.

Entre los asistentes a la presentación estuvo la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada / Foto: Cortesía | GRB

Rivera-Barraza también es autor de NUEVO NEW YORK, libro aparecido en The New York Times, W Magazine, Vogue US, Vogue Brasil, Vogue México y The Guardian, entre otros.

“Issac Tenoch y la Noche del Colibrí” ha cobrado vida gracias a la mente creativa de Gabriel Rivera-Barraza, quien ingeniosamente ha elaborado esta historia con el propósito de sumergir a los niños de habla hispana en la cultura hispana.

La misión de Gabriel es simple pero profunda: ofrecer un puente entre generaciones, culturas y sueños. Al infundir en la historia el rico tapiz de la herencia y la tradición hispana, Gabriel busca brindar a las mentes jóvenes una ventana a sus raíces y una vía para soñar en grande. A través del viaje de Isaac Tenoch, se anima a los niños a aprovechar el poder de su imaginación, explorar su potencial y forjar sus propios destinos.

El autor con otro grupo de invitados / Foto: Cortesía | GRB

Con impresionantes ilustraciones realizadas por el renombrado artista mexicano Héctor Valdivia, el libro fue diseñado magistralmente por un equipo en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Alberto Giordanelli. Un audiolibro presenta la voz del aclamado actor mexicano Mario Alberto y la música del guitarrista Tuti Fernández.

Los deleites visuales y la majestuosidad auditiva de estos artistas hacen de “Isaac Tenoch y la Noche del Colibrí” es un verdadero placer para todo aquel que lo experimente. Esta historia resuena tanto en padres como en niños, educadores y soñadores. Sirve como recordatorio de que los orígenes son una fuente de fortaleza y que los sueños, cuando se cultivan, pueden convertirse en extraordinarias historias de éxito.