Gran apertura de Café “La Mina”

“No es una mina de montaña, si no se llama La Mina, por el Evangelio”… jóvenes entusiastas y con un gran corazón de querer ayudar a otros países con escuelas y casas hogar, mediante su comunidad la iglesia “Misión Esperanza”, este pasado fin de semana dieron por inaugurado el Café “La Mina”, el cual se encuentra ubicado en calle Bruno Martínez No. 253 norte en la ciudad de Durango.

El equipo de trabajo se encuentra integrado por Esteban Castañeda quien es el gerente general; el varista Sergio Gallardo; Fernanda Esparza, directora de Misiones; Carlos Morán, diseñador; Timoteo Lombar, encargado del área de construcción, instalación, remodelación, etc., así como Pamela Medina, encargada de recursos humanos, quienes aceptaron este reto, trabajaron en equipo con humildad y de corazón para realizar este gran proyecto.

Al momento de realizar el tradicional corte de listón / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

La directora de misiones Fernanda, explicó por qué se llama La Mina por ser diferente, "esta es una mina única, y quisiera platicarles como bien saben estamos en un mundo que se ha apartado de Dios, entonces dimos cabida a que la maldad y todas las consecuencias de lo que ésta conlleva se adentrara a la vida de cada uno de nosotros, así es que Dios puso en este corazón que nosotros pudiéramos llevar no nada más buenas noticias a Durango, si no a todas las misiones y no hay otra historia que ilustre mejor que la que encontramos en Lucas 19, dice la historia que un hombre de la nobleza, tenía bastantes posesiones, y él se iba a ir a un pueblo lejano para ser coronado rey y después regresar, mientras él iba a estar fuera convocó a sus trabajadores y a cada uno de ellos les entregó medio kilo de plata, y le dijo multiplíquenlo esto que les estoy entregando mientras yo no estoy, y entonces ¿qué simboliza este medio kilo?, nos estamos reuniendo aquí por esa visión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ese medio kilo de plata representa el Evangelio, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con el Padre y sabemos que si no tenemos esta buena noticia, entonces estamos perdidos y no hay esperanza, por eso se llama La Mina”, reiteró.

Sí creemos que esto va impactar y que no se va quedar aquí: Esteban Castañeda / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Además agregó que acudieron a una capacitación de misiones en España, "estando allá hubo un concurso y el premio era medio kilo de plata, y recordemos lo que simboliza esto en el Evangelio, y nos lo ganamos, queremos que verdaderamente cumpla lo que simboliza y queremos que se multiplique y entonces a partir de este lingote de planta es que empezamos a sacar muchas minitas, de todo lo que se recaude es que estamos dando movimiento de tener este fondo misionero y poder enviar a las naciones, entonces por eso se llama La Mina, no es una mina de montaña si no se llama la Mina por el Evangelio”, reafirmó.

En la presentación de los jóvenes emprendedores quienes realizaron este proyecto / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El gerente general Castañeda agregó lo que es la misión de este proyecto, “es increíble ver como lo que estábamos maquilando aquí en la cabeza, ya es una realidad, y ahora sí que el equipo se la rifó, entonces yo les quiero compartir que café La Mina somos una empresa que busca impactar en la sociedad, de manera transcultural compartiendo un mensaje de esperanza, café de la más alta calidad, comenzando por el torno más cercanos y llegando hasta otras naciones también, la solución que brindamos es un espacio que genere comunidad y promuevan el valor de la generosidad en nuestra sociedad, entonces todo esto nosotros los redactamos en una misión y en una visión que todo lo que hacemos va encaminado precisamente a inspirar a la sociedad a difundir con generosidad un mensaje de esperanza que se multiplique en diferentes partes del mundo, cada día queremos compartir la mejor noticia, en el mejor lugar, con el mejor café, esa es nuestra misión, queremos contagiar a cada persona que haga equipo con nosotros y en estos valores está: la generosidad, la excelencia, la integridad, el amor, la pasión, la compasión, la humildad y también la mansedumbre, eso es café La Mina”, afirmó.

Fernanda Esparza, dando la explicación de por qué La Mina / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Los jóvenes necesitan tener confianza en sí mismos, Durango es una tierra increíble para hacer desarrollo, así que apoyemos este nuevo proyecto realizado por jóvenes que pertenecen a dicha congregación, quienes quieren llevar esperanza a todo el mundo. ¡Felicidades a todos por su gran esfuerzo!.