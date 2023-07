Hombres y mujeres trans dejan de ser tabú: Jassel Torres

“Los tiempos están cambiando hoy en día, me parece una gran oportunidad para las mujeres trans que den visibilidad en este tipo de programas, ya que el tema de las mujeres trans era casi un tabú para la sociedad, pero es importante saber que nuestro género existe”, asegura Jassel Torres, diseñadora de imagen y modelo profesional duranguense.

Respecto a la apertura por parte de la sociedad y medios de comunicación (actualmente con la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos) para las personas trans en la actualidad, la diseñadora dijo que cada vez hay más visibilidad, sin embargo se tiene que continuar con la lucha.

Es importante el respeto a las mujeres y hombres trans

Jassel Torres se desempeña en su profesión de manera exitosa en Black & White, quien reconoce que aún hay que fomentar más información sobre el tema ya que la mayoría de las personas no está informada del todo, “hay que saber que nosotros somos una identidad de género no es una preferencia sexual como la mayoría piensa, existimos hombres y mujeres trans, los hombres son las personas que nacen con el género femenino y hacen su transición al género masculino, las mujeres trans somos lo contrario, personas que se nos asigna género masculino pero nuestra transición es el género femenino, es por eso que es importante seguir fomentando y dar información al respecto”, agregó.

Por ello se dio a la tarea de reunir a parte de la comunidad de hombres y mujeres trans para celebrar este día con la lente de el fotógrafo José Juan Torres y con vestuarios de “Ola Boutique” y “Susy Boutique”.

Hombres y mujeres trans dejan de ser tabú

Sobre el papel de las mujeres trans en la sociedad ella afirma que “desafortunadamente la mayoría de las mujeres trans sufre de discriminación, en lo personal yo he tenido una vida plena, soy una mujer autosuficiente que ha luchado por ser respetada y escuchada y creo que lo he logrado, soy una mujer muy respetada y por otros admirada por todo lo que he logrado como persona, lo cual agradezco”.

Asimismo asegura que siempre supo quién era y lo que tenía que ser, desde su niñez supo que pertenecía al género opuesto, aunque su transición se dio a los 18 años. Sobre la aceptación por parte de su familia afirmó, "tuve algunos conflictos, aunque no fueron tan fuertes, hoy en día tengo una familia maravillosa que me apoya en todos los sentidos, eso es muy importante para el crecimiento, claro tuve que educar a mi familia sobre el tema trans”.

Hombres y mujeres trans dejan de ser tabú

Jassel Torres tiene 17 años como diseñadora de imagen y modelo y destaca que “el género trans existe hoy en día, es una realidad, es importante informarnos y recordar que nuestro tema es identidad de género, no es preferencia sexual, nuestro tema va más allá de eso y así como existimos las mujeres trans, también existen los hombres trans, creo que al final del día lo que más importa es el respeto como personas independientemente del género al que pertenecemos”, concluyó.