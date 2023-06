Marcha del Orgullo LGBT+ 2023 en Durango: Fecha, ruta y horario

Todo listo para que el próximo domingo 2 de julio, a partir de las 17:00 horas, se lleve a cabo la 12va edición de la Marcha del Orgullo LGBT+ en la ciudad de Durango, así lo dieron a conocer activistas y asociaciones que en conjunto la realizan.

Te puede interesar: Brava: el fenómeno de la comida chingona que conquista Durango

Ezequiel García Torres, uno de los coordinadores de la marcha, destacó que este año el reclamo es visibilizar los derechos de la comunidad trans, pues el estado no se cuenta con Ley de Identidad, "entonces solo bajo amparo se puede iniciar un proceso de cambio de identidad", declaró.

La marcha iniciará en la avenida 20 de Noviembre, frente a las instalaciones de El Sol de Durango, siendo la Plaza de Armas el destino final, en la cual los asistentes podrán disfrutar de un evento artístico, "y este año queremos que sea la mejor marcha para la comunidad", indicó García Torres.

Asimismo prevén la asistencia de más de 10 mil personas, los activistas aseguraron que esperan la participación no solo de los habitantes de la capital, también de quienes provienen de los municipios más cercanos, como Nombre de Dios, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, entre otros.

Policía estatal, municipal, Cruz Roja, Protección civil, acompañarán la caravana para salvaguardar a los asistentes y asegurar que los contingentes lleguen sanos y salvos a su destino. Además contarán con módulos de hidratación debido a las altas temperaturas que se han registrado durante las últimas semanas a consecuencia de la tercera ola de calor.

El Día del Orgullo LGBT+ en México y el mundo, tiene el objetivo de crear conciencia por la tolerancia e igualdad de la comunidad gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, asexual, entre otros.





Los duranguenses siguen ocultando su preferencia sexual

Al ser cuestionado si hay alguna cifra de personas que prefieren ocultar su preferencia sexual, Ezequiel García indicó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la encuesta nacional de diversidad sexual y de género del año pasado, “Durango ocupa el séptimo lugar en población LGBT del país, y es porque un nueve por ciento de la población lo declaró abiertamente, pero falta la gente que no lo hizo, entonces pensamos que puede alcanzar hasta un 15 por ciento de la población."

Declaró que son varios aspectos en los que siguen presentando situaciones de discriminación, por ejemplo, que “no hay medicamentos para el cambio de identidad de género en Durango", por eso la marcha va dedicada a todas esas personas que no pueden continuar con sus procesos, o que siguen sin tener un trabajo digno, porque no hay papeles con los que se puedan respaldar, o apoyar para empezar un proceso de transición sexual.

Lo mismo pasa con la cuestión de VIH, que más ataca a la comunidad, donde hay escasez de medicamento, y de manera privada es costoso. No hay pruebas de VIH, no hay condones, “simplemente la Secretaría de Salud dice no hay, y eso repercute en que quien no tiene el recurso para aplicarse pruebas, también de sífilis y Hepatitis C, lo que va generando un rezago".

Comunidad LGBT+ exige sus derechos en la ciudad de Durango / Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Aseguró que las autoridades y diputados siempre le han fallado a la comunidad, porque las personas que requieren tratamiento de VIH, no deben, ni pueden esperar tanto tiempo en recibirlo, pero pasan hasta tres meses sin medicamento, y es a través de mismos compañeros que se organizan, se pasan medicamento, concluyó.