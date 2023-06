Se debe apoyar a la comunidad LGBTTTIQ+ más allá del discurso: Paulina Compean

Hay que “congruentes y ser incluyentes” de manera ejemplar tutelando los derechos humanos, pero no nada más en el discurso, las instituciones debemos resolver, atender y servir con perspectiva de género y ser incluyentes en todos nuestros actos, así lo precisó la comisionada presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), Paulina Compean Torres.

Fue en sesión solemne del IDAIP que informó sobre la instalación de la bandera incluyente de la comunidad LGBTTTIQ+, en el marco de Día del Orgullo Gay el 28 de junio, donde se realizan acciones conmemorativas durante todo el mes, para hacer conciencia sobre la discriminación que sufre este sector, así como promover la igualdad y dignidad de las personas.

🔎| El derecho de #AccesoALaInformación, la protección de los #DatosPersonales y la #Transparencia, son incluyentes y no tienen distinción alguna.



🏳️‍🌈Ahora el #IDAI tiene la #BanderaIncluyente como un signo de respeto y solidaridad institucional con la comunidad #LGBTTTIQ 🌈 pic.twitter.com/XXOS4AWnZW — IDAIP (@IDAIP_DURANGO) June 19, 2023

Recordó que en el IDAIP, no solo se puede asesorar para acceder a información, documentos y datos personales, sino también se puede orientar para quien quiera cancelar datos personales, u oponerse al tratamiento o publicación de información personal sensible como puede ser el estado de salud, que es un tema en el que se ha asesorado a la comunidad LGBTTTIQ+, para que no sean objeto de discriminación por cuestiones de salud, sobre todo en casos de VIH, que sigue siendo tabú.

Indicó que ese mismo protocolo de atención, asesora también para poder acceder a su expediente clínico médico, en caso de que requiera ingresar a otras instituciones de salud para seguir con el tratamiento, y aunque reconoció que sigue siendo un poco complicado, sí se puede acceder, y a la vez las instituciones deben tener cuidado y la debida reserva en el manejo de esos datos.

🔎| La instalación de la #BanderaIncluyente 🏳️‍🌈 en el #IDAIP, dimensiona la importancia de la #Inclusión, #Respeto y #Solidaridad en la promoción del #DerechoASaber y protección de los #DatosPersonales en la comunidad #LGBTTT: @PaulinaCompean1, presidenta de este órgano garante. pic.twitter.com/VFntiYFSiy — IDAIP (@IDAIP_DURANGO) June 19, 2023

Hizo la invitación a las demás instituciones del estado, y del municipio, para que se sumen a ese tipo de acciones, “nosotros estamos de entrada con tutelar los derechos humanos”, no es un simple trámite, sobre todo cuando vemos que hay ciertos grupos o comunidades que batallan el doble para hacerse llegar de información pública.

Destacó que con el programa Plan de Socialización de Acceso a la Información Pública, el organismo ya ha capacitado a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, para que a su vez ellos sean facilitadores y que puedan enseñar a otros cómo hacer solicitudes de información, para hacerse llegar a otros derechos u otro tipo de información.

Local Se privilegia el anonimato en solicitudes de información: Paulina Compean

“A los facilitadores se les enseña a realizar solicitudes de información, pero ya con una intención más clara, y de esa manera les decimos cómo preguntar y a quien preguntar”, dependiendo de las necesidades de cada uno, o hacia a donde va su interés, pero no solamente de la comunidad sino de interés público.